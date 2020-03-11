Проект нового футуристичного гиперкара от Ferrari

Итальянцы не могут без суперкаров!

Компания Ferrari за 80 лет своей истории заслуженно обзавелась репутацией производителя крайне ярких, красивых автомобилей. Их дизайн, вплоть до мелочей, считают эталоном для начинающих специалистов. Одним из таких молодых дизайнеров является Мюррей Шарп. Он создал проект, концепт, достойный нести знаменитую эмблему с чёрным конём.

Кузов автомобиля (монокок) представляет собой одновременно и несущую конструкцию. Двигатель – V12 с турбонаддувом.

Внешне автомобиль выполнен в ярко-красном цвете (Rosso Corsa), который уже можно считать визитной карточкой итальянских спорткаров. Кузов изобилует углеродными вставками. Рабочее название машины – Stallone. Видно, что Мюррей провёл немало часов оттачивая контуры кузова. Он вместил в свой проект все основные современные тренды, но вместе с тем нашёл пространство и для фирменных фишек «конюшни» – например, задние круглые фонари.