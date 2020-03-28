Винтажный байк BMW с отделкой золотом и платиной

Настоящее произведение искусства.
Ребята из NMoto любят классические модели мотоциклов. Недавно они модернизировали старенький BMW R7 в честь 85-летия его выпуска.
Более полутора сотен деталей были изготовлены на заказ с нуля, полностью. С точки зрения дизайна и декора разработчики украсили мотоцикл панелями из платины и настоящего розового золота. Седло попросили сделать в Louis Vuitton, а стандартные заводские часы на бензобаке заменили на Cartier. Каждый отдельный экземпляр мотоцикла этой ограниченной серии потребовал более 4 тысяч часов работы.
Цена – 250 тысяч долларов, а партия составила всего 10 единиц.
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