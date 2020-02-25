Airbus нашёл способ экономить 20% топлива

Очень важно в современных условиях.

Сегодня инженеры борются на только за мощность, скорость и другие технические характеристики, но и за экономичность. Это стало почти самых важным показателем при проектировании транспортных средств, особенно воздушных. Это остро необходимо в условиях жёсткой ценовой конкуренции за пассажиров и пугающей информации о том, что скоро нефть кончится.

Совсем недавно мультинациональная корпорация Airbus представила свой новый проект – MAVERIC Blended Wing. Этот самолёт громко называют первым летательным аппаратом новой эры. Форма самолёта отдаёт чем-то притягательно-футуристичным, силуэт просто космический.

Также в компании упирают на инновационный дизайн интерьера с большим пространством для ног и широкими проходами между рядами.

Но основная фишка – это всё-таки экономия топлива: на 20% по сравнению с современными лайнерами. Надо помнить, что это ещё и на 20% меньший выброс углекислого газа, что тоже невероятно важно. Это удалось достичь именно за счёт инновационной формы крыльев, фюзеляжа и хвостовой части – самолёт лучше использует встречные потоки воздуха.

Пока это только действующая масштабная модель, которая успешно прошла все испытания. Полноразмерный самолёт обещают через несколько лет.