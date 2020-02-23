BMW с «дымной» раскраской

Тот случай, когда раскраска на все сто соответствует машине.

Нью-йоркский художник Futura ещё с 70-х годов заработал себе отличную репутацию в сфере украшения автомобилей. За 64-длетнюю карьеру он работал с такими мощными брендами, как Supreme, Hennessy, The North Face, Uniqlo, Nike и Levi’s. В разное время он сотрудничал с такими мастодонтами современного художественного искусства, как Кит Харинг и Жан-Мишель Баския. Совсем недавно он выпустил расписанную вручную BMW M2.

Леонард Хилтон (настоящее имя художника) разработал запоминающийся дизайн кузова в тёмных матовых тонах. Всего же BMW и McGurr выпустили 500 единиц 405-сильных купе с 19-дюймовыми чёрными матовыми легкосплавными дисками. Художник взялся не только за роспись кузова, но и за изготовление салона из комбинации чёрной и белой кожи. Вручную!

BMW M2 от Futura 2000 поступят в продажу в июне 2020 года. Цены пока не выкатили.