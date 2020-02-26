Электрический внедорожник с разгоном до сотки за 3,5 секунды

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В ноябре прошлого года компания GFG объявила о своих планах создать внедорожник. Проект назвали GFG Style 2030. Планировали соединить в себе мощь и стиль шоссейного суперкара и характеристики внедорожника. Машину планируют показать на Женевском автосалоне в марте этого года.

Разработкой занимались в Саудовской Аравии. Двигатель тут электрический, колёсная база – полноприводная. Цифр относительно максимальной скорости и мощности пока не раскрывают. Известно лишь, что кузов будет построен из углеродного волокна на алюминиевой раме. Также разработчики обещают разгон от 0 до 100 км\ч за 3,5 секунды.

Запас хода на одной зарядке – 370 км.