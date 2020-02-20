Гоночный шлем виртуальной реальности

С ним жанр автосимуляторов выйдет на новый уровень!

Очень и очень мало производителей могут похвастаться тем, что на равных конкурируют с брендом Stilo. Совсем недавно их инженеры выпустили шлем виртуальной реальности для гоночных симуляторов.

Гоночный шлем ST5VR способен погрузить игрока в удивительный мир виртуальной реальности. Его разработали специально под Oculus Rift. Теперь игрок получит ещё более реалистичные ощущения от пилотирования автомобиля или мотоцикла.

К сожалению, Oculus нужно будет покупать отдельно.