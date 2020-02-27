Джет-пак нового поколения

Для всех, кто мечтает летать.

Подобные летательные аппараты появились ещё несколько лет назад. Но они были пока не настолько быстрыми, манёвренными и мощными, как в фантастических фильмах.

Проект Jetman Dubai «Jetwing» развивается с 2015 года. За это время инженеры достигли немалых высот. Всё это вселяет в нас надежду, что однажды мы сможем летать по небу как Железный человек. Ранние модели запускались со специальных платформ, возвышенностей. Теперь это возможно просто с поверхности земли.

Новый джет-пак способен поднять вас на высоту более 900 м за 30 секунд, а скорость горизонтального передвижения – до 400 км/ч!!! Запас хода, правда, пока маловат – всего 50 км. Максимальная высота полёта – около 6 тысяч метров. Также тут, разумеется, есть две 360-градусной экшн-камеры. Сам корпус выполнен из углеродного волокна, а подъёмную силу создаёт четырёхцилиндровая турбина.

Пока о серийном производстве говорить рано, но это, совершенно точно, большой шаг в этом направлении.