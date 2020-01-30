Механизированное сельское хозяйство – глаз не оторвать

Технический прогресс на месте, к счастью!

Люди ведь умные, верно? А раз так, то они придумали уже целую кучу разные хитрых механизмов, которые облегчают посадку сельскохозяйственных культур и сбор урожая. Со стороны это выглядит просто волшебно. Вот, например, посадка и сбор урожая картофеля:

А вот как подготавливают поле. В частности, так вот быстро и легко удаляют пни:

Ещё на тему подготовки почвы к посадке культур:

А это сбор урожая яблок:

А тут у нас тыквоуборочный комбайн (тут отделяют семена тыквы от мякоти):

Эта небольшая машина собирает чернику. Получается быстрее чем вручную раз, наверное в 20:

Этот японский пацан собирает урожай риса: