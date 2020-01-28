iOS-приложение для релаксации

Приложение поможет отдохнуть или психологически настроиться на нужную волну.
Иногда в нашем динамичном мелькающем мире хочется тишины и спокойствиея. Новое приложения для iPhone и iPad поможет с этим.
Приложение Portal имеет приятное оформление и создаёт несколько вариантов так называемого белого шума, который дополняется красивой анимацией. Выглядит очень мощно. У приложения есть три режима:
- Focus – для продуктивной работы. Имеет встроенный таймер по принципу приложения Pomodoro – интервалы интенсивной работы + небольшие перерывы.
- Sleep – для глубокого здорового сна и мягкого пробуждения. Приложение разбудит вас в заданное время звуками природы.
- Escape – для отвлечения от нагрузки и короткого отдыха. В этом режиме устройство поможет нам войти в ритм медиативного дыхания и немного расслабиться.
Приложения работает даже при заблокированном смартфоне и поверх остальных приложений.
Также можно законнектиться с лампочками Philips Hue. Тогда освещение будет подгоняться под тематику выбранного портала – огонь в камине или, например, дождь в тропических джунглях.
В бесплатной версии доступной 5 порталов. Ещё 14 можно подключить за 299 рублей. Рекламы, кстати, нет вообще.
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