iOS-приложение для релаксации

Приложение поможет отдохнуть или психологически настроиться на нужную волну.

Иногда в нашем динамичном мелькающем мире хочется тишины и спокойствиея. Новое приложения для iPhone и iPad поможет с этим.

Приложение Portal имеет приятное оформление и создаёт несколько вариантов так называемого белого шума, который дополняется красивой анимацией. Выглядит очень мощно. У приложения есть три режима:

Focus – для продуктивной работы. Имеет встроенный таймер по принципу приложения Pomodoro – интервалы интенсивной работы + небольшие перерывы.

Sleep – для глубокого здорового сна и мягкого пробуждения. Приложение разбудит вас в заданное время звуками природы.

Escape – для отвлечения от нагрузки и короткого отдыха. В этом режиме устройство поможет нам войти в ритм медиативного дыхания и немного расслабиться.

Приложения работает даже при заблокированном смартфоне и поверх остальных приложений.

Также можно законнектиться с лампочками Philips Hue. Тогда освещение будет подгоняться под тематику выбранного портала – огонь в камине или, например, дождь в тропических джунглях.

В бесплатной версии доступной 5 порталов. Ещё 14 можно подключить за 299 рублей. Рекламы, кстати, нет вообще.