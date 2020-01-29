Unimog – самых крутой колёсный вездеход в мире

Круче только танк.

За последние 70 лет немецкий суб-бренд Unimog («отпочковался» от Mercedes-Benz) завоевал солидную репутацию крайне надёжного полноприводного автомобиля. Они настолько круты, чтобы их широко используют спецслужбы всех стран мира – военные, спасатели, геологи, лесники. И вот теперь они выпустили модель, которая ещё лучше и превосходит всю свою «родню» – U 5023. Недавно две такие машины установили новый мировой рекорд по высоте, на которую смогли подняться – 6 694 метра над уровнем моря. Восхождение проводилось на самом высоком действующем вулкане в мире – Охос-дель-Саладо в Чили.

Технически машина имеет двухчастную подвижную раму с вращающимися трубчатыми направляющими и осями с цилиндрическими пружинами. 5,1-литровый четырёхцилиндровый турбодизельный двигатель имеет мощность в 231 лошадиную силу.

Для восхождения были сделаны некоторые улучшения, хотя и без того, в базовой комплектации этот Unimog уже готов к любым вызовам. В частности, установили дополнительные лебёдки, вездеходные шины, усиленный кузов с переменным центром тяжести.

На вулкане экипажи грузовиков установили четыре аварийных радиопередатчика и попутно обновили мировой рекорд по высоте, покорённой колёсным транспортным средством.