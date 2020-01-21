Как ускорить зарядку смартфона – 9 действенных способов

Пригодится любому – запоминаем!
У каждого бывали ситуации, когда нужно идти совсем скоро, а смартфон печально показывает свои 5-10 % заряда. В таком случае можем посоветовать следующее.
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Выключить
Весьма простой способ. Скорость зарядки напрямую зависит от скорости потребления в этот момент. Если смартфон выключить, то он ничего не будет расходовать, только потреблять. И весь процесс пройдёт быстрее.
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Режим полёта
Похоже на вариант №1, но чуть проще. В режиме полёта телефон не будет тратить драгоценную энергию на вайфай, сеть или Bluetooth.
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Не использовать не по назначению
Если первые два варианта никак не подходят (ждёте важного звонка или сообщения), то хотя бы не смотрите мемасики, видюшки или игрушечки.
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Quick charge
Уже есть специальные кабели с адаптера, позволяющие быстрее заряжать вашего друга. Важно только проверить, есть ли у вашего телефона такая функция. И помните – быстрый заряд идёт до определённого момента, когда аккумулятор перегревается, устройство включает обычную, «крейсерскую» скорость.
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Розетка
Обычная сетевая розетка в отношении скорости явно опережает порт USB в компьютере или автомобиле.
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Кабель
Новомодные любители техники уже вовсю используют беспроводную зарядку. Но в случае, когда нужно спешить, лучше всё же взять кабель – намного быстрее.
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Выключить синхронизацию
Если розетки или пауэрбанка нет, то придётся обойтись компьютером. Отключите синхронизацию и выберите «только зарядка». Файлы вы не передадите, зато процесс пополнения энергии будет более быстрым.
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Температура
По возможности держите смартфон во время зарядки (да и вообще всегда) в обычной комнатной температуре – низкие и высокие температуры снижают живучесть вашего аккумулятора.
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Оригинальный кабель
Лучше всего подходит тот кабель, что был в комплекте. Если потеряли и поломался, закажите такой же.
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