Как ускорить зарядку смартфона – 9 действенных способов

Пригодится любому – запоминаем!

У каждого бывали ситуации, когда нужно идти совсем скоро, а смартфон печально показывает свои 5-10 % заряда. В таком случае можем посоветовать следующее.

Выключить

Весьма простой способ. Скорость зарядки напрямую зависит от скорости потребления в этот момент. Если смартфон выключить, то он ничего не будет расходовать, только потреблять. И весь процесс пройдёт быстрее.

Режим полёта

Похоже на вариант №1, но чуть проще. В режиме полёта телефон не будет тратить драгоценную энергию на вайфай, сеть или Bluetooth.

Не использовать не по назначению

Если первые два варианта никак не подходят (ждёте важного звонка или сообщения), то хотя бы не смотрите мемасики, видюшки или игрушечки.

Quick charge

Уже есть специальные кабели с адаптера, позволяющие быстрее заряжать вашего друга. Важно только проверить, есть ли у вашего телефона такая функция. И помните – быстрый заряд идёт до определённого момента, когда аккумулятор перегревается, устройство включает обычную, «крейсерскую» скорость.

Розетка

Обычная сетевая розетка в отношении скорости явно опережает порт USB в компьютере или автомобиле.

Кабель

Новомодные любители техники уже вовсю используют беспроводную зарядку. Но в случае, когда нужно спешить, лучше всё же взять кабель – намного быстрее.

Выключить синхронизацию

Если розетки или пауэрбанка нет, то придётся обойтись компьютером. Отключите синхронизацию и выберите «только зарядка». Файлы вы не передадите, зато процесс пополнения энергии будет более быстрым.

Температура

По возможности держите смартфон во время зарядки (да и вообще всегда) в обычной комнатной температуре – низкие и высокие температуры снижают живучесть вашего аккумулятора.

Оригинальный кабель

Лучше всего подходит тот кабель, что был в комплекте. Если потеряли и поломался, закажите такой же.