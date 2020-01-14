Xiaomi показал свой новый флагман

Mi 10 невероятно крут.
Спереди смартфон походит на Samsung. Строго говоря, те, кто следит за новостями индустрии уже примерно знали, как будет выглядеть Xiaomi Mi 10 – были утечки информации и многочисленные слухи. И вот его показали официально.
Сзади девайс очень похож на своих предшественников. Но спереди бросается в глаза отверстие для камеры-селфи, что роднит устройство с флагманами Samsung’а.
Была информация, что эта селфи-камера будет двойной. Возможно, это ещё будет реализовано на других версиях – Pro или Plus, например.
Полная официальная презентация намечена на 11 февраля, где и будут объявлены все технические характеристики.
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