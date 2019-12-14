Набор инструментов Xiaomi

Китайский бренд расширяет сферу интересов.

Помимо электроники теперь это и ручной неэлектрический инструмент. Советуем обратить внимание на этот наборчик. Размер кейса – с лист формата А4. А внутри 6 полезнейших инструментов, которые обязательно пригодятся в хозяйстве практически каждому мужчине.

В состав входит молоток с футуристическим дизайном и двумя сторонами – металлической для гвоздей и резиновой для каких-либо деревянных деталей. Также тут есть рулетка и небольшая коробка-органайзер для метизов.

Ещё тут отвёртка с набором бит, плоскогубцы, разводной гаечный ключ и хозяйственный нож.

Стоит на сайте Ali Express – 2,5 К рублей. Отличный вариант для подарка на НГ!