Культовый микроавтобус VW электрифицировали!

Для хиппи 21 века!

Volkswagen Type 2 впервые выпустили в 1950-м. Как и его легковой брат Жук, он мгновенно стал нетленной классикой. Десятилетиями он был невероятно популярен, продолжая сходить с конвейера. За это время появилось много модификаций. Даже сейчас, почти 70 лет спустя, это одна из самых узнаваемых моделей бренда. И вот недавно немецкий автоконцерн анонсировал электрическую версию легендарного микроавтобуса.

Большую часть работы в рамках проекта выполнит тюнинг-ателье EV West. За основу взяли модель 1972 года. 4-цилиндровый двигатель заменили на батарею в 35,8 к Вт и 134-сильный электродвигатель от e-Golf 2017. На выходе получается мощность, более чем в два раза превышающая оригинальные показатели. Также усилили подвеску, чтобы справиться с возросшей массой. Запас хода обещают в 220-250 км.