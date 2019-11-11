Яхта от Pininfarina с двигателями Rolls-Royce

Для тех, кто любит ультра-роскошь.
В этом проекте объединили усилия два крутейших бренда. На недавней выставке яхт в Форт-Лодердейле гвоздём программы была яхта Super Sport 65 от Pininfarina. Настоящий флагман этого класса. 66-метровый корпус яхты выполнен из углеродного волокна в немного футуристичном стиле с соблюдением всех законов аэродинамики. Точнее аквадинамики. Помимо углеродного волокна тут использовали много алюминия.
В движение судно приводится четырьмя 12-цилиндровыми двигателями от Rolls-Royce. Каждый двигатель имеет мощность в 1500 лошадей.
Разумеется, интерьеры тут самые роскошные – красное дерево, натуральная кожа, джакузи.
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