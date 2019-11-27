Электромобиль-пикап от Tesla

В сети продолжают смеяться над необычным видом нового грузовичка.

Эту машину ждали достаточно долго – с 2016 года. И вот это случилось – Cybertruck!

Бренд Илона Маска Tesla выпускает исключительно электрические автомобили. Внешне бросается в глаза сходство с DeLorean DMC-12. Такие же «рубленные» линии и гранёная форма. Кузов выполнен из нержавеющей стали Ultra-Hard 30X холодного наката. Но на этом общее заканчивается. Tesla Cybertruck – это совершенно другой зверь в плане езды, управляемости и мощности.

Грузоподъёмность пикапа – более 6 тонн! Запас хода на одной зарядке при этом – 800 км. Разгон до сотки – 2,9 секунды. Также он вмещает шесть человек и оборудован бронированными стёклами. Ещё тут регулируемая пневматическая подвеска. Также есть специальное место, куда легко можно загрузить байк или квадроцикл. В общем, пикап будущего создан для приключений.

Цена – от 39 900 долларов.