Электромобиль-пикап от Tesla

В сети продолжают смеяться над необычным видом нового грузовичка.
Эту машину ждали достаточно долго – с 2016 года. И вот это случилось – Cybertruck!
Бренд Илона Маска Tesla выпускает исключительно электрические автомобили. Внешне бросается в глаза сходство с DeLorean DMC-12. Такие же «рубленные» линии и гранёная форма. Кузов выполнен из нержавеющей стали Ultra-Hard 30X холодного наката. Но на этом общее заканчивается. Tesla Cybertruck – это совершенно другой зверь в плане езды, управляемости и мощности.
Грузоподъёмность пикапа – более 6 тонн! Запас хода на одной зарядке при этом – 800 км. Разгон до сотки – 2,9 секунды. Также он вмещает шесть человек и оборудован бронированными стёклами. Ещё тут регулируемая пневматическая подвеска. Также есть специальное место, куда легко можно загрузить байк или квадроцикл. В общем, пикап будущего создан для приключений.
Цена – от 39 900 долларов.
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