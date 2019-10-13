Гриль-машина для настоящий ценителей блюд, приготовленных на огне

Сезон пикников закончился, но с этим устройством он может быть круглогодичным.
Компания Noori разработала гриль-установку V01, с которой мясо (и не только) на углях можно будет готовить в любую погоду.
Сама установка легко собираться и разбирается для более удобной транспортировку в нужное место. Устройство может работать на угле или дровах. При этом прекрасно выполняет функции не только традиционного гриля, но и печи для пиццы или даже так называемой «огненной ямы».
Вертикальная конструкции позволяет максимально использовать тепло, выделяемое при сгорании дров, что делает гриль привлекательным и с экономической точки зрения. Кроме того, древесный уголь или дрова всегда были, есть и будут самым «вкусным» вариантом – на газе так не приготовишь.
Модульная конструкция позволяет комбинировать несколько способов приготовления.
Рекомендуем ознакомиться более детально на сайте производителя.
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