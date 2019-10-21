Протез, напечатанный на 3D-принтере

А вот это настоящее будущее, которое уже здесь.
Были времена, когда протезы были похожи на руки от манекенов или крюки Джон Сильвера. Но с тех пор был пройден долгий, длинный путь в этой сфере. Сегодня же люди, потерявшие конечность, могут получить высокотехнологичный протез с почти биологическим уровнем артикуляции и ощущений. Плюс ко всему компания Open Bionics своим покупателям предоставляет возможность выбрать внешний вид протеза и большое количество дополнительных настроек.
В настоящее время их флагманский протез – Hero Arm – является первым в мире и пока единственным протезом, напечатанным на 3D-принтере и обладающим всеми необходимыми медицинскими сертификатами. Функциональность просто поражает. Человек просто надевает протез и всё – идёт по своим делам. Ещё одна отличительная черта – сила. Как правило, протезом можно поднимать лишь небольшие, лёгкие предметы. Этот же способен выдерживать и более тяжёлые вещи – до 7,7 кг.
Разумеется, внешний вид можно настроить – вариант масса: имитация настоящей руки, супергеройские «руки» (Marvel, Disney, DC) и многое другое.
Цена – около трёх тысяч долларов. В этом сегменте это очень и очень недорого. Изготавливают такие руки в Бристоле, а продажи ведутся пока в США, Великобритании и Франции.
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