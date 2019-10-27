Танк-беспилотник, с десантом дронов на борту

Только не врите, что не хотели бы поиграться.

Компания Howe & Howe Ripsaw представила публике свой беспилотный танк, который, возможно, изменит картину боевых действий. Боевая машина называется Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle. Это не сырая модель, а уже пятая версия. Модель, которая, как многие считают, уже готова к реальному бою.

Главная черта – полная автономность, танк дистанционного управления. Также нельзя не сказать, что это не только и не столько танк, сколько модульная машина, которую можно смонтировать десятком способов в зависимости от боевых задач – танк с традиционной пушкой, танк с ракетной установкой, машины инженерных войск с противоминным оборудованием и т.д. Также он может быть и разведывательной машиной с дюжиной дронов на борту, которые мгновенно соберут данные в радиусе нескольких километров.

Максимальная скорость машины при средней загрузке и нормальном плотности почвы – 65 км/ч. Остаётся только мечтать, что когда-нибудь такую «игрушку» начнут продавать гражданским.