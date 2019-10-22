8 самых необычных приспособлений для спорта

Некоторые из них довольно странные, но в любом случае интересно попробовать.

Технический прогресс не остановить. В любых сферах. И спорт не исключение. Когда-то античные атлеты качали бицуху крупными камнями. Сегодня новейшие гаджеты считают калории, отслеживают прогресс по программе тренировок, выдают точные рекомендации относительно различных упражнений. Олдскульные спортсмены могут смеяться над новейшими приспособлениями. И зря. Часто они действительно помогают.

Смарт-скакалка

Внешне это самая обычная скакалка. Но она кое-что умеет. Главная функция – подсчёт прыжков и вывод информации прямо перед вами. Разумеется, она синхронизируется со смартфоном. В приложении собирается вся информации. Также можно задать любое слово или фразу для вывода. Например, что-то мотивирующее – «Давай, жирдяй, ещё! Ещё!».

Беговой трекер, умеющий составлять тренировочный план

Фитнес-трекеры очень быстро завоевали популярность. Они есть в любом виде – браслеты, клипсы или вообще приложение на телефон. Самые умные из них могут не просто отслеживать пройденное расстояние, но и на основании неких исходных данных составлять тренировочный план, а по ходу тренировки подсказывать, когда следует сбавить темп, а когда ускориться.

Смарт-бутылка, следящая за водным балансом

Ёмкость следит за количеством потребляемой жидкости. Устройство синхронизируется со смартфоном и помогает соблюдать водный баланс в организме – важнейшая вещь в спорте.

Майка с датчиками

Эта майка следит за вашим пульсом и общем уровнем активности. Широко используется на тренировках в командных видах спорта.

Маска-ограничитель кислорода

Нет, это не способ пытки. Встроенные клапаны ограничивают поступление кислорода на заданном уровне. Это нужно для гипоксических тренировок – говорят, это улучшает выносливость и работы мышц. Можно попробовать.

Смарт-кроссовки

Чем-то похоже на трекер для бега. Только тут датчик встроен прямо в подошву. Также умные кроссовки дают рекомендации относительно техники бега и постановки стопы при этом.

Смарт-весы

Они не только выдадут цифры вашего веса, но и сделают более детальный анализ – индекс массы тела, тип сложения, процент жира в организме. В приложении вы увидите максимум информации.

Сверхчувствительные наушники

Это тоже фитнес-трекер. Он крепится на ушную раковину и следит за ключевыми показателями – температура, скорость перемещения, пульс, потребление кислорода. Плюс, конечно, можно включить любимую музыку.

P.S. – Смарт-браслет для отслеживания уровня алкоголя

Биосенсор отслеживает уровень алкоголя в крови. С таким гаджетом вы сможете контролировать себя и не выпить лишнего на вечеринке в честь очередной вашей спортивной победы. Также все данные аккумулируются в приложении, а потом можно оценить самому и похвастаться перед друзьями.