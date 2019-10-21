Первый в мире полностью электрический снегоход

Зима близко!

Электричество активно внедряется в машиностроение – уже есть и автобусы, и грузовики, и суперкары, и мотоциклы, и лодки, и даже вертолёты. Пришло время и снегоходов.

Инженеры из Aurora Powertrains разработали первый в мире снегоход на электродвигателе – мгновенный крутящий момент, мощного ускорение и крайне низкий уровень шума.

Изначально его разработали для целей арктического сафари в Финляндии – фото дикой природы, сбор всевозможных образцов для учёных и просто экологичный отдых за Полярным кругом. Разработчики максимально озаботились об окружающей среде – этот снегоход даже следов почти не оставляет.

Из удобств тут есть управление температурными режимами, оповещение об авариях, точный контроль степени заряда батареи, навигация.

Пока доступно две модификации: Touring Edition мощностью 80 кВт и Utility Edition мощность до 100 кВт. Максимальная скорость по ровному снегу – 98 и 104 км/ч, соответственно.

В планах компании выпустить более крупный вариант с удлинённым шасси.