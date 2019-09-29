Суперкар-внедорожник???

Lamborghini Gallardo теперь может гонять по бездорожью!
С появлением Lamborghini Urus стало возможным выехать на своём сверхдорогом суперкаре на природу или даже на дороги Саратовской области. Очень быстро у подобных автомобилей появилось относительно большое количество поклонников. А если появился спрос, то появится и предложение. И вот уже различные тюнинг-ателье переделывают суперкары под нужны любителей бездорожья! Вот один из последних образцов автомобильного искусства – Lamborghini Gallardo E-Gear 2004 года, переделанный компанией Classic Yountimers для тех, кто ездит не только по идеальным дорогам.
Заводская модификации претерпела ряд изменений. В первую очередь тюнингоделы значительно увеличили дорожный просвет – без этого никуда, сами понимаете. На заводских настройках даже через «лежачего полицейского» сложно переехать. Также на крышу добавили ряд фонарей – специально для любителей ночных приключений. Цвет машины – тёмно-серый, матовый. На бампере стоит ещё пара фонарей, чтобы освещать ямы, лужи, валуны и корневища на пути. Мощность двигателя – чуть меньше 500 лошадей.
Цена машины – 127К долларов США.
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