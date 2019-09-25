Новый 70-дюймовый телевизор от Xiaomi – Mi TV 4A

Эти китайцы скоро вытеснять с рынка абсолютно всех!
Диагональ телевизора – 70 дюймов, разрешение – 4К (3840*2160 пикселей). «Мозговой центр» устройства – 64-разрядный процессор, 2 ГБ оперативки и 16 ГБ флеэш-памяти. Также поддерживается dts-HD и Dolby Audio. Имеется целый ряд разъёмов – на любой вкус.+
Внешне тут очень тонкие рамки и тонкий корпус. На стене будет смотреться как оживающая картина. Управлять можно с помощью пульта или же голосом – помощник XiaoAI отлично понимает речь. Разумеется, устройство можно синхронизировать с другими «умными» гаджетами. Программная оболочка (PatchWall) обладает по-настоящему понятным интерфейсом.
В продажу его уже выпустили. Цена – 564 доллара. Очень и очень бюджетно для такой большой диагонали.
Также в семействе есть и другие гаджеты, с меньшей диагональю – 32, 43, 50, 55, 58, 65 дюймов.
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