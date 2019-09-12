Что происходит с человеческим телом в невесомости

Многие из нас мечтали стать космонавтами. Ну, или хотя бы раз побывать в космосе… ощутить на себе невесомость и вглядеться в бесконечную черноту открытого космоса. Было бы здорово, но наука пока не полностью изучила влияние невесомости на организм человека. Вот что удалось выяснить со слов опытных космонавтов:

0 минут

Бывший астронавт Лерой Чиао рассказывает: «Как только вы попадёте в невесомость, то сразу же ощутите невероятную тяжесть в голове и непрерывное головокружение». Всему виной внутреннее ухо, которое, потеряв гравитацию, начинает истерику. Также ввиду отсутствия земного притяжения все жидкости в вашем организме перераспределяются. На земле они приливают к ногам. Тут же всё иначе – лицо будет казаться слегка опухшим.

15 минут

Головокружение проходит и начинается головная боль и тошнота. Длится у всех по-разному – от часа до нескольких дней.

1 сутки

Головокружение, скорее всего, уже пройдёт. А вот тяжесть в голове останется на время всей экспедиции. В крови меняется баланс красных и белых телец – лейкоцитов становится больше, эритроцитов – меньше. Причину пока медики не выяснили. Уже упомянутое перераспределение жидкости снижает возможности вкусовых рецепторов – еда будет казаться вам более пресной, чем есть на самом деле.

1 неделя

Передвигаться внутри космического корабля легче всего, цепляясь руками. От этого кожа на пальцах начнёт стираться и трескаться. Этому также не способствует непривычно низкая влажность внутри космических станций. Мышцы спины будут расслаблены и ваш рост увеличится на 1,5-2 см. Также снижается аппетит – все астронавты теряют в весе.

1 месяц

На кончиках пальцев образуются мозоли, а вот на ногах они сходят. Количество часов сна тут на 1-2 часа меньше, чем на Земле. Причины неизвестны. Возможно, организму просто нужно меньше времени, чтобы восстановить силы.

3 месяца

У трёх четвертей космонавтов начинаются проблемы со зрением. Почему? Никто не знает. Но это факт. На борту МКС есть очки с настраиваемыми линзами.

6 месяцев

Мозоли на пятках сошли полностью. Мышцы всего тела уменьшились, частично атрофировались, даже несмотря на то, что все космонавты принудительно занимаются спортом.

После возвращение

На Земле потребуется реабилитационный период, когда организм вновь привыкает к другим условиям. Особенно внимательно стоит относиться к мышцам спины – возможны боли, хроническая усталость и даже травмы.