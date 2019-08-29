Лучшие американские маслкары – ТОП-15

Это одна из черт, отличающая американский автопром от европейского.

Маслкар – это легковой автомобиль со специфическим дизайном и мощным двигателем. Пик производства таких автомобилей пришёлся на 60-70 годы. Вот самые классные тачки этого подкласса:

Buick GSX (1970)

Этот автомобиль стал настоящим пропуском компании Бьюик в большой мир автопрома. Эта модель имела 370-сильный двигатель V8. В своё время он был самым мощным в своём классе. Модификацию выпускали несколько лет, до середины 70-х. Сейчас эти восстановленные машины очень высоко ценятся любителями и коллекционерами. В 2010-м с аукциона продали четыре такие машины – по 80К долларов.

Plymouth Hemi Superbird (1970)

Супербёрд был расширенной и усиленной версией Plymouth Road Runner. Всего выпустили только 135 машин. 7-литровый двигатель V8 выдавал 425 лошадок. Дизайн кузова немного напоминал Dodge Charger.

Shelby Cobra GT500KR (1968)

Когда-то этого красавца называли королём дороги. 355-сильный двигатель просто «пел» под капотом. Всего выпустили 320 кабриолетов и 933 седана этой модели. Сегодня такая машина в хорошем состоянии стоит от 130К долларов.

Plymouth Roadrunner (1969)

Первый маслкар от Plymouth. И самый удачный. Все последующие уже не были настолько оригинальными и хоть в чём-то, но копировали Roadrunner’а. Двигатель базовой модели имел мощность в 335 лошадей, а усиленная модификация – и вовсе 425. В 1969-м году он стоил около 3К долларов. Эх, вернуть бы эти цены.

Ford Fairlane 500 R-Code (1967)

Первый Fairlane увидел свет ещё в 1955, когда и слова такого не было, маслкар. В 1966 произошёл перевыпуск, который попал в точку. 500 R-Code послужил основой для следующих модификаций фордовский «мускулистых» тачек. Тут была четырёхступенчатая КПП и двигатель V8.

Dodge Charger (1971)

Легендарный спорткар с 6,3-литровым V8. Эту «морду» знают во всём мире, и о такой тачке мечтали все. Она до сих пор она пользуется популярностью в среди любителей ретро-классики.

Oldsmobile 442 W-30 (1970)

Ещё один дебют. Ещё один классный дебют. Oldsmobile до этого не выпускал подобные машины, но поддался тренду, и получилось просто отлично! 370-сильный V8 под капотом рычал как настоящий зверь. Сегодня такая тачка в удовлетворительном состоянии оценивается в 35 кусков.

Plymouth Barracuda (1970)

Эту «рыбку» выпускали с 1970 по 1974 годы. Всего произвели на свет 440 машин этой модификации с тремя вариациями двигателя. Самый мощный мог похвастаться 425 лошадями.

Chevrolet Camaro (1968)

Пионер класса маслкаров. Первые машины сошли с конвейера в 1968 и имели шестицилиндровые 140-сильные двигатели. Позже разработали более мощные модификации, например, Z28 с 302-сильным V8.

Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 (1971)

Эту модель недолго выпускали в 1971 году. «Документарная» мощность двигателя – 450 лошадиных сил, но на деле тачка выпуливала все 500. Выпустили несколько десятков экземпляров, но потом неожиданно сняли с производства. Теперь за этой машиной гоняются коллекционеры с приготовленными сотнями тысяч долларов. В те времена она стоила около 75К.

Chevrolet Corvette ZL1 (1969)

Это ещё более мощный Шеви. Его максимальная мощность – 560 л.с. В серию его не рискнули выпускать из-за слишком большой стоимости. Выпустили всего две машины. Обе купили сотрудники компании по 10 760 долларов. Сейчас им нет цены.

Oldsmobile Toronado (1971)

Новое поколение маслкаров. Внешне он больше походит на старомодный седан для мужчины постарше, но мощность тут кроется просто «мальчишеская» – 350 лошадиных сил, а затем её увеличили до 400! Тут внедрили некоторые инновационные для класса идеи – высокие фонари, рулевая колонка нового поколения, подушки безопасности и много ещё чего. Пользуется бешеной популярностью до сих пор.

Ford Boss 429 Mustang (1969)

Это настоящая икона подобного класса машин. Мы слышим «маслкар», и сразу на ум приходит мустанг! Всего выпустили около 900 машин. Сегодня они очень популярны Мощность – невероятные 600 лошадей! Средняя стоимость машины в хорошем состоянии сегодня – 220К. В 2013 одного такого мустанга на аукционе продали за 418К.

Dodge Coronet RT 426 Hemi Convertible (1970)

7-литровое сердце этого зверюги таило в себе мощь 425-голового табуна. Это очень редкая версия. Выпустили всего лишь четыре кабриолета, которые сегодня разбрелись по частным коллекциям. В 2014 одного из них продали с аукциона за 300К.

Pontiac GTO (1967)

Один из первых успешных маслкаров. Производство началось в 1967-м. Мотор базовой версии имел мощность в 355 лошадиных сил. Двигатель бесконечно модернизировали, усиливали. В своё время он был самым мощным в классе. Дизайн тут тоже мощный. Смотрите сами!