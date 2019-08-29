Лучшие американские маслкары – ТОП-15

Это одна из черт, отличающая американский автопром от европейского.
Маслкар – это легковой автомобиль со специфическим дизайном и мощным двигателем. Пик производства таких автомобилей пришёлся на 60-70 годы. Вот самые классные тачки этого подкласса:
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Buick GSX (1970)
Этот автомобиль стал настоящим пропуском компании Бьюик в большой мир автопрома. Эта модель имела 370-сильный двигатель V8. В своё время он был самым мощным в своём классе. Модификацию выпускали несколько лет, до середины 70-х. Сейчас эти восстановленные машины очень высоко ценятся любителями и коллекционерами. В 2010-м с аукциона продали четыре такие машины – по 80К долларов.
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Plymouth Hemi Superbird (1970)
Супербёрд был расширенной и усиленной версией Plymouth Road Runner. Всего выпустили только 135 машин. 7-литровый двигатель V8 выдавал 425 лошадок. Дизайн кузова немного напоминал Dodge Charger.
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Shelby Cobra GT500KR (1968)
Когда-то этого красавца называли королём дороги. 355-сильный двигатель просто «пел» под капотом. Всего выпустили 320 кабриолетов и 933 седана этой модели. Сегодня такая машина в хорошем состоянии стоит от 130К долларов.
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Plymouth Roadrunner (1969)
Первый маслкар от Plymouth. И самый удачный. Все последующие уже не были настолько оригинальными и хоть в чём-то, но копировали Roadrunner’а. Двигатель базовой модели имел мощность в 335 лошадей, а усиленная модификация – и вовсе 425. В 1969-м году он стоил около 3К долларов. Эх, вернуть бы эти цены.
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Ford Fairlane 500 R-Code (1967)
Первый Fairlane увидел свет ещё в 1955, когда и слова такого не было, маслкар. В 1966 произошёл перевыпуск, который попал в точку. 500 R-Code послужил основой для следующих модификаций фордовский «мускулистых» тачек. Тут была четырёхступенчатая КПП и двигатель V8.
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Dodge Charger (1971)
Легендарный спорткар с 6,3-литровым V8. Эту «морду» знают во всём мире, и о такой тачке мечтали все. Она до сих пор она пользуется популярностью в среди любителей ретро-классики.
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Oldsmobile 442 W-30 (1970)
Ещё один дебют. Ещё один классный дебют. Oldsmobile до этого не выпускал подобные машины, но поддался тренду, и получилось просто отлично! 370-сильный V8 под капотом рычал как настоящий зверь. Сегодня такая тачка в удовлетворительном состоянии оценивается в 35 кусков.
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Plymouth Barracuda (1970)
Эту «рыбку» выпускали с 1970 по 1974 годы. Всего произвели на свет 440 машин этой модификации с тремя вариациями двигателя. Самый мощный мог похвастаться 425 лошадями.
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Chevrolet Camaro (1968)
Пионер класса маслкаров. Первые машины сошли с конвейера в 1968 и имели шестицилиндровые 140-сильные двигатели. Позже разработали более мощные модификации, например, Z28 с 302-сильным V8.
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Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 (1971)
Эту модель недолго выпускали в 1971 году. «Документарная» мощность двигателя – 450 лошадиных сил, но на деле тачка выпуливала все 500. Выпустили несколько десятков экземпляров, но потом неожиданно сняли с производства. Теперь за этой машиной гоняются коллекционеры с приготовленными сотнями тысяч долларов. В те времена она стоила около 75К.
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Chevrolet Corvette ZL1 (1969)
Это ещё более мощный Шеви. Его максимальная мощность – 560 л.с. В серию его не рискнули выпускать из-за слишком большой стоимости. Выпустили всего две машины. Обе купили сотрудники компании по 10 760 долларов. Сейчас им нет цены.
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Oldsmobile Toronado (1971)
Новое поколение маслкаров. Внешне он больше походит на старомодный седан для мужчины постарше, но мощность тут кроется просто «мальчишеская» – 350 лошадиных сил, а затем её увеличили до 400! Тут внедрили некоторые инновационные для класса идеи – высокие фонари, рулевая колонка нового поколения, подушки безопасности и много ещё чего. Пользуется бешеной популярностью до сих пор.
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Ford Boss 429 Mustang (1969)
Это настоящая икона подобного класса машин. Мы слышим «маслкар», и сразу на ум приходит мустанг! Всего выпустили около 900 машин. Сегодня они очень популярны Мощность – невероятные 600 лошадей! Средняя стоимость машины в хорошем состоянии сегодня – 220К. В 2013 одного такого мустанга на аукционе продали за 418К.
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Dodge Coronet RT 426 Hemi Convertible (1970)
7-литровое сердце этого зверюги таило в себе мощь 425-голового табуна. Это очень редкая версия. Выпустили всего лишь четыре кабриолета, которые сегодня разбрелись по частным коллекциям. В 2014 одного из них продали с аукциона за 300К.
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Pontiac GTO (1967)
Один из первых успешных маслкаров. Производство началось в 1967-м. Мотор базовой версии имел мощность в 355 лошадиных сил. Двигатель бесконечно модернизировали, усиливали. В своё время он был самым мощным в классе. Дизайн тут тоже мощный. Смотрите сами!
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