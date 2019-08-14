HTC Wildfire X – новый бюджетный смартфон

Совсем недавно HTC просто выставили его на сайте, без всяких презентаций.

Главными характеристиками считают три камеры, большой экран, неслабый процессор и относительно низкую цену.

В сердце девайса – 8-ядерный процессор Media Tek Helio P22, частота – 2 ГГц. Что касается памяти, то доступно два варианта – А) – 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной и Б) – 4 оперативки и 128 встроенной. Присутствует слот для карт microSD – вместилище можно расширить до 256 ГБ.

Экран тут имеет диагональ 6,2 дюйма, разрешение – 1520 на 720 пикселей. Сверху видим каплевидный вырез, в котором располагается камера на 8 мегапикселей.

Сзади тут датчик отпечатка пальца и тройная камера – 12 МП, 8 МП с длинным фокусом и двукратным оптическим зумом, 5 МП для определения глубины пространства.

Также в комплекте есть прикольная штука – MyBuddy. Этот девайс имеет множество функций – с его помощью можно найти потерявшийся смартфон, транслировать видео в режиме реального времени, отправить ссылку на местоположение своим близким. Ещё он издаёт громкий звук в опасных ситуациях. Пока трудно представить, как это работает.

Аккумулятор тут имеет ёмкость 3300 мА*ч. ОС – Android 9. Цвет, увы, нельзя выбрать, только синий.

Цена – модификация 3/32 ГБ стоит 155 долларов. 4/128 – 195 долларов. В Индии начнут продавать 22 августа. Про другие страны пока молчат.