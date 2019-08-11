Мотоцикл с коляской для барбекю

Трудно представить, что можно как-то органично соединить мотоциклы и выезды на пикники.
Оказалось, что очень даже классное сочетание. Конструкторы из тюнинг-компании Indian Motorcycles в сотрудничестве с Trager Grills (фирма, производящая оборудование для барбекю) решили устранить это досадное упущение. Основой послужил мотоцикл Springfield Darkhorse.
На первый взгляд можно подумать, что это просто красивый мотоцикл с коляской и некоторыми дополнениями. Но если присмотреться, то можно заметить, что коляска вовсе не коляска. Теперь тут гриль-машина для пикников Traeger Ironwood 885, плюс полный комплект необходимого оборудования, инструменты и запас расходный материалов. Модель официально представят в Южной Дакоте на 79-м ежегодном мотофестивале, где обещают приготовить несколько блюд. Если вы любите пикники и мотоциклы, то этот шедевр создан для вас.
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