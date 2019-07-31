6 бесплатных программ, которые лучше большинства платных аналогов

Халява – это приятно в любой сфере, а уж там, где господствуют платные программы и подавно.

С этим софтом вы совершенно бесплатно будете готовы к любой работе за компьютером.

Архиватор – 7zip

Мощнейший архиватор, который пригодится любому. За такую крутейшую программу можно даже заплатить, но она бесплатна! Работает офигенно быстро, степень сжатия – потрясающая, всеядность относительно форматов – поразительная! Скачать можно на официальном сайте.

Поисковая система – Everything

Быстрая и удобная программа для поиска нужных файлов и папок. В отличие от стандартного «поиска» она имеет фильтры и отображает всё содержимое вашего жёсткого диска. Скачать можно тут.

Запись видео и стриминг – OBS

Куча фильтров, настроек… и всё это абсолютно бесплатно. 99% пользователей не выходят за рамки возможностей этого ПО. Скачать тут.

3D-моделирование – Blender

На раннем этапе развития эта программа было очень неудобна и громоздка. Теперь же разработчики подчистили инструменты, и всё стало просто отличным! Теперь это идеальный вариант для начинающих трёхмерных дизайнеров. Кстати, возможности тут позволяют редактировать видео и даже пилить игры. Прога активно обновляется, становясь всё лучше.

Медиапроигрыватель – VLC

Это проигрыватель способен открыть видео любого формата. Разработчики отказались его продавать, чтобы продукт остался бесплатным для пользователей. Скачиваем и радуемся!

Видеоредактор – DaVinci Resolve

Тут можно монтировать, склеивать, делать цветокоррекцию, работать со звуком. Формально программа платная, но в бесплатной версии вполне достаточно инструментов для работы с видео. Скачиваем и становимся профессиональными видеоредакторами!