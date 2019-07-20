5 фактов об Apollo 11

Сегодня весь цивилизованный мир празднует большой юбилей – ровно 50 лет назад человечество совершило тот самый «огромный шаг». Нил Армстронг ступил на поверхность Луны.

Предлагаем вашему вниманию пять малоизвестных фактов о той самой экспедиции под номером «11», которая увенчалась успехом.

ФАКТ 1 – «Сатурн-5» – до сих пор является самой большой и мощной ракетой из когда-либо построенных на Земле

По размерам и грузоподъёмности это до сих пор топ. Невероятно, но факт. Сейчас, в век прорывных технологий никто не переплюнул этот показатель. Ни Falcon Heavy, ни «Энергия», ни «H-1», ни «Спейс Шаттл» не могут превзойти пятый «Сатурн».

ФАКТ 2 – экипаж Apollo 11 во время полёта находился в пространстве, которое можно сравнить с крупным автомобилем

Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз (в США эти имена учат в школе, как у нас Гагарина, Титова, Белку и Стрелку) летели до Луны 8 дней. При взлёте и посадке они пристёгивали себя к своеобразным кушеткам-креслам. Но и без этого особо они разгуляться не могли – места было совсем мало.

ФАКТ 3 – в технической команде миссии были афроамериканские женщины

Ещё до начала работы миссии NASA набирали людей с выдающимися математическими способностями, в том числе женщин, в том числе чёрных. Они внесли немалый вклад у успех всего проекта.

ФАКТ 4 – местонахождение модуля Apollo 11 неизвестно

Всего по программе Apollo на Луну отправилось десять модулей. Куда девались использованные модули? Вариантов немного: 1 – сгорели в атмосфере Земли, 2 – упали на поверхность Луны, 3 – улетели в открытый космос. Куда делся модуль Apollo 11 тоже неизвестно. Могли бы и проследить.

ФАКТ 5 – особенные скафандры

Да, в этой сфере нет ничего «обыкновенного», особенно в то время, но над скафандрами для Apollo 11 действительно работы тысячи специалистов из самых разных областей – инженеры, швеи, конструкторы, проектировщики, испытатели. Для такого уникального случая нужен был стоящий костюм, который не стеснял бы движения.