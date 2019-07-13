Фитнес-браслет Canyon CNS-SB41BG – обзор

Спойлер – надо брать!

Фитнес-браслеты вошли в нашу столь внезапно… казалось, ещё пару лет назад функции измерения пульса и пройденного расстояния казались чем-то фантастическим, а теперь это доступно каждому!

Начнём с того, что браслет Canyon CNS-SB41BG офигенно выглядит – сочетание чёрного и светло-зелёного смотрится очень приятно, а корпус из авиационного (!) алюминия добавляет устройству футуристического изящества. И ещё – красота красотой, но куда важнее крепость корпуса, ведь это всё-таки браслет для спорта, так вот тут отличная защита от случайных ударов, плюс, разумеется, водонепроницаемость. Браслету не страшны ни дождь, ни снег, ни пот, ни пыль.

Дисплей тут, разумеется, цветной, LCD, с диагональю 0,96 дюйма. Всю информацию отлично видно. В режиме ожидания браслет показывает время, дату, день недели и уровень заряда. Заряжается девайс, кстати, с помощью удобной клипсы, а заряда хватает на срок до пяти дней!

Теперь ближе к делу. Чтобы браслет Canyon CNS-SB41BG выполнял свою основную функцию (сбор и обобщение спортивных показателей), нужно его синхронизировать с приложением для смартфона Canyon Fit, которое совместимо как с iOS, так и с Android. Теперь у вас будет под рукой данные о пройденном расстоянии, сожжённых калориях, интервалах во время тренировки. Помимо этого, устройство отображает уведомления об пропущенных звонках и сообщениях.

Ещё одна классная функция – напоминание о том, что нужно немного размяться. При длительном отсутствии активности браслет обязательно напомнит вам, что хорошо бы встать и хотя бы пройтись по комнате. Очень пригодится офисным работникам.

Далее – сон. Девайс отслеживает пульс и движения во время сна и определяет качество и уровень глубины сна – важнейшие показатели, которые влияют вообще-то на всю вашу жизнь. Также браслет имеет вибро-будильник, что очень удобно, если вы хотите проснуться раньше, вашей жены, не разбудив её.

Также настоятельно рекомендуем снабдить такими браслетами детей. Всё дело в том, что по GPS можно в режиме реального времени посмотреть, где ваш ребёнок находится. Представьте насколько вам будет спокойнее! Как жаль, чтобы такой вещицы не было раньше!

Крепкий водонепроницаемый корпус браслета Canyon CNS-SB41BG выдержит все испытания на руке непоседы, пройдёт с вашим чадом огонь, воду и медные трубы! И плюс не забываем о полезных функциях, которые ребёнок тоже вполне может использовать. Например, следить за временем, планировать его, рассчитывать. К порядку лучше приучать с детства!

Когда-нибудь ребёнок скажет вам за это спасибо!