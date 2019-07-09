10 преступлений, совершённых при помощи дронов

А вы думали, что ими только фотографы пользуются?

Появление и развитие дронов произвело революцию не только в сфере фото- и видеосъёмки. Полезное изобретение в злых руках может нанести массу вреда. Мы собрали самые знаковые случаи.

Съёмка банкомата

Не зря говорят, что при наборе пин-кода в банкомате, нужно прикрывать клавиатуру рукой. В противном случае есть вероятность, что кто-то подсмотрит пин-код, выкрадет вашу карточку и всё – денежки сменят владельца.

В североирландском городке Темплпатрик случилось вот что. Недалеко от банкомата люди заметили дрон с камерой, объектив которой явно был направлен на банкомат. Бдительные очевидцы вызвали полицию. Беспилотник попытался скрыться, но столкнулся с машиной и упал. Владельца нашли, ремонт поцарапанного автомобиля он оплатил. Однако доказать его попытку высмотреть пин-код не удалось.

Доставка наркотиков в тюрьму

Одному заключённому тюрьмы в штате Огайо знакомые решили передать посылку с наркотиками. Для это использовали дрон, который миновал высокие стены исправительного учреждения и сбросил посылку во внутренний дворик во время прогулки осуждённых. Мгновенно началась драка за заветный свёрток (там был табак, 60 г марихуаны и 7 г героина). Охрана тюрьмы с большим трудом смогла погасить вспыхнувшие беспорядки и изъять наркоту.

Доставка оружия в тюрьму

А тут, в Оклахоме, состав посылки был серьёзнее – помимо наркотиков тут была ножовка по металлу, пистолет с патронами, телефон, суперклей. Увы, но и тут посылка упала в самый неподходящий момент – сразу к ней ринулась целая толпа желающих, начала драка, а адресату не досталось ничего.

Хакерство

Двое сотрудников по безопасности Bishop Fox (Дэвид Латимер и Френ Браун) соорудили дрон, взламывающий сети мобильной связи и Wi-Fi. Сделали они это, встроив в начинку компьютер Raspbery Pi. Взламывать сети все умели и до этого, но использование для таких целей дрона минимизирует риски для злоумышленников, ведь доказать причастность в разы труднее.

Война

Террористы мгновенно поняли все преимущества дронов – они относительно дёшево стоят и легко используются. К дронам крепят взрывные устройства и отправляют к объекту… Есть даже многоразовые, которые сбрасывают самодельные бомбы и возвращаются на базу. Также, разумеется, их используют как разведчиков.

Ограбление

В английском городе Кембриджшир около года назад был интересный случай. Жители сообщили, что в округе часто летает дрон. Через несколько дней один из домов был ограблен. Воры отлично знали, что никого нет дома и откуда лучше заходить. Потом было ещё несколько ограблений, которым предшествовала разведка квадрокоптером. Преступников так и не нашли, но стали более осмотрительно относиться к таким вот «игрушкам».

Нарушение границ закрытых территорий

В первую очередь речь об аэропортах. Дроны представляют огромную опасность для воздушных судов. Столкновение может привести к катастрофе и человеческим жертвам. Такое почти случилось с Джеффом Манфордом. Он управлял одномоторным, прогулочным самолётом и столкнулся с беспилотником. К счастью, самолёт удалось посадить и отделаться лёгким ремонтом.

Противодействие силам полиции

В 2017 году в США группа злоумышленников захватила нескольких заложников. Операцию освобождения должен был провести отряд ФБР. Бойцы заняли исходные позиции, но тут их раскрыли при помощи нескольких дронов, которые с помощью освещения демаскировали агентов. При этом наглые преступники даже вели прямую трансляцию для канала YouTube.

Контрабанда

Это самое простое. Сначала лёгкие дроны просматривают участок границы или берега на предмет охраны. Если всё чисто, то квадрокоптер посильнее перевозит посылку. Такое часто встречается на побережье Австралии или на границе Мексики и США.

Вуайеризм

В штате Юта один товарищ решил с помощью дрона подсматривать за соседями. Дрон и его хозяина поймали. На записанном видео было много интимным сцен из жизни пар в округе.