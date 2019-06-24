Land Rover Defender с прокачкой от ECD

Тюнинг ателье East Coast Defender (ECD) известно тем, что специализируется на внедорожниках и превращает их в настоящие произведения искусства. Их последний проект – Land Rover Defender Project Neo, и похоже, что эта тачка будет доминировать как на шоссе, так и в дикой местности.

Начнём с того, что кузов усилен экзоскелетом и стальными бамперами. Также были добавлены ступеньки для пассажиров, защитная сетка на задние окна. В передний бампер встроена лебёдка от Warn Industries. 20-дюймовые диски Kahn Mondial Retro отлично сочетаются с 32-дюймовыми шинами BF Goodrich. В салоне четыре анатомических сиденья и рулевое колесо от Momo. Для комфорта водителя и пассажиров есть аудиосистема JL и беспроводная зарядная панель.

Под капотом у этого зверя 565-сильный двигатель LS3 V8 от Cervette и 6-ступенчатая автоматическая КПП. Подвеска тут от Fox, выхлопная система – от Borla. Это один из лучших внедорожников на сегодняшний день.