Круги на полях – ФОТО и ВИДЕО

Во второй половине XX века загадочные круги на полях стали появляться по всему миру.
Главным образом, используются пшеничные поля. Сами «круги» представляют собой различные комбинации геометрических фигур – круги, треугольники, спирали.
В настоящее время задокументированы более пяти тысяч случаев в 40 странах мира. Специалисты уверяют, что колоски уложены идеально и только по часовой стрелке. При этом стебли не сломаны, а нагнуты, т.е. растения продолжают в таком положении расти.
Первые документальные упоминания были обнаружены в английской летописи XVI века. Тогда их называли дьявольскими кругами. Считалось, что сам князь тьмы укладывает зачем-то колосья пшеницы в виде каких-то фигур. Такие места обязательно освящались церковниками, а пшеницу с этого поля потом побаивались есть.
Современные исследователи фиксируют сильное геомагнитное излучение около и внутри кругов. Настолько сильное, что отказывают компасы. Иногда круги имеют некоторое радиоактивное излучение. Также рассказывают, что электрическая техника начинает барахлить или вообще не работает в радиусе нескольких километров. Однажды в день появления кругов на поле в Англии сотни почтовых голубей сбились с курса.
Основные версии происхождения примерно такие:
- Дело рук человека – какие-то шутники ради прикола периодически делают такие фигуры по всему миру.
- НЛО – инопланетяне пытаются этими кругами донести до нас какую-то информацию.
Мы собрали для вас несколько фото:
А в 1996 году удалось заснять на видео процесс появления круга. Специалисты в видео не нашли следов графики или монтажа, но объяснить всё равно трудно.
-
1 Маршал Тухачевский – 9 гадких фактов
-
2 Самые крутые заставки к сериалам
-
3 Как остаться нищим – 13 волшебных фраз
-
4 Самые большие паровозы мира!
-
5 Вольф Мессинг – 5 фактов из жизни знаменитого предсказателя
-
6 7 необычных секс-кукол
-
7 «Чернобыль» – сериал-рекордсмен
-
8 Самые бедные страны мира
-
9 Миксуй по-летнему с Fix Price
-
10 Как бегать в жаркое время года – 10 советов