Круги на полях – ФОТО и ВИДЕО

Во второй половине XX века загадочные круги на полях стали появляться по всему миру.

Главным образом, используются пшеничные поля. Сами «круги» представляют собой различные комбинации геометрических фигур – круги, треугольники, спирали.

В настоящее время задокументированы более пяти тысяч случаев в 40 странах мира. Специалисты уверяют, что колоски уложены идеально и только по часовой стрелке. При этом стебли не сломаны, а нагнуты, т.е. растения продолжают в таком положении расти.

Первые документальные упоминания были обнаружены в английской летописи XVI века. Тогда их называли дьявольскими кругами. Считалось, что сам князь тьмы укладывает зачем-то колосья пшеницы в виде каких-то фигур. Такие места обязательно освящались церковниками, а пшеницу с этого поля потом побаивались есть.

Современные исследователи фиксируют сильное геомагнитное излучение около и внутри кругов. Настолько сильное, что отказывают компасы. Иногда круги имеют некоторое радиоактивное излучение. Также рассказывают, что электрическая техника начинает барахлить или вообще не работает в радиусе нескольких километров. Однажды в день появления кругов на поле в Англии сотни почтовых голубей сбились с курса.

Основные версии происхождения примерно такие:

Дело рук человека – какие-то шутники ради прикола периодически делают такие фигуры по всему миру. НЛО – инопланетяне пытаются этими кругами донести до нас какую-то информацию.

Мы собрали для вас несколько фото:

А в 1996 году удалось заснять на видео процесс появления круга. Специалисты в видео не нашли следов графики или монтажа, но объяснить всё равно трудно.