Самые большие паровозы мира!

Стальные монстры на паровой тяге вырвали человечество из кустарно-мануфактурной тьмы и швырнули к вершинам прогресса!

Сегодня эти дедушки современных поездов пребывают на заслуженном отдыхе – кто-то гордо красуется в музее, а кто-то временами трясёт стариной и возит вопящих от восторга туристов. Всё-таки есть в паровозах что-то притягательное, манящее. Обилие мелких движущихся деталей, пар и целая палитра звуков делают их похожими на сказочных монстров. Давайте вспомним самых крупных из них:

Union Pacific Railroad (США)

Машинисты и работники американской железки середины прошлого века называли его «Здоровяк» (Big Boy). Производили красавца с 1941 по 1944 годы. Самая массовая серия имела колёсную формулу 2-3-0+0-3-2.

Работали такие ребята, в основном в северо-западных штатах. Тут, на горных перевалах, и была нужна их сила.

Я-01 (СССР)

У этого монстра непростая судьба. Спроектировали его в Великобритании по заказу Страны Советов. В 1932 году были выпущены отдельные части, а собрали их в единое целое уже в Ленинграде. Длина локомотива – 31,1 м. Вес – 226 тонн. Управлялся он силами двух экипажей. Этот красноармеец, увы, недолго трудился на благо родины – из-за дороговизны запчастей и трудоёмкости ремонта его относительно быстро отправили на пенсию.

П-38 (СССР)

Переносимся вперёд. В 1954 году на заводе в Коломне выпустили этого доброго молодца с колёсной формулой 1-4+4-2 и длиной в 22,5 метра. Сначала он отправился покорять Сибирь и Дальний Восток, прямо как комсомольцы тех времён. Испытания он прошёл хорошо, но увы – эра паровозов подошла к концу, где-то на самом верху решили бросить все силы на производство электровозов и тепловозов. А П-38 было выпущено всего четыре.

BR-05 (Германия)

В производство сей стальной фриц поступил в 1935 году. Как известно, гитлеровцы любили монструозные штуки. Паровоз должен был продемонстрировать немцам и всем гостям страны силу и мощь арийского духа.

Выпустили всего три машины, и работали он, в основном, на пассажирских перевозках – к берлинской Олимпиаде 1936 года их даже выкрасили в ярко-красный цвет. Кстати, «силу и мощь» один из них и правда продемонстрировал, в мае 36-го поставив рекорд скорости на ровном участке дороги – 200,4 км/ч.

АА (СССР)

Ещё один гигант из Советского Союза – АА, т.е. Андрей Андреев. Выпустили великана в 1934 году в Ворошиловграде (ныне Луганск). Он имел 7 пар ведущих колёс и колёсную формулу 4-14-4. Весил «малыш» всего 208 тонн, а длину имел 20 метров. Увы, но испытания Андрюха провалил – из-за габаритов он разрушал дорожную насыпь и даже местами углы тоннелей. В 1960-х беднягу пустили на металлолом.

ИС20-16 (СССР)

Ещё один «сын» Ворошиловградского завода. ИС – это Иосиф Сталин, разумеется. Отличался от современников он моднейшим аэродинамическим кожухом и футуристическим серебристым цветом.

Крейсерская скорость Йоськи – более 100 км/ч. Модернизированная версия ИС20-241 получила первый приз на парижской выставке. В 1962 году, уже после того, как огромная страна переболела «сталинухой», паровозы этой модели переименовали в ФД – Феликс Дзержинский.