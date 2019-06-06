8 классных гаджетов, чтобы играть на смартфоне

Все мы любим игры, но с этими устройствами время в дороге не просто пройдёт незаметно, а пролетит со скоростью света!
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Держатель с триггерами
Этот гаджет лучше подходит любителям стрелялок в формате «королевской битвы». PUBD или Fortnite пойдут просто на ура! Держатели удобно фиксируют смартфон, триггеры улучшают точность вашей стрельбы. Указательными пальцами можно стрелять, а большими – целиться и передвигаться. Всего 259 рублей!
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Беспроводной геймпад в стиле PS
Этот контроллер отличен для гонок или логических аркад! Соединяется со смартфоном он по Bluetooth. Кнопки шустро реагируют на нажатия. Цена – 696 рублей.
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Подставка-аккумулятор
Тут всё просто – вы превращаете смартфон в монитор для игры, а подставка эта становится как бы системным блоком, куда вы можете воткнуть клавиатуру и мышь. Кстати, можно не только играть, но и работать в некоторых программах с таблицами или текстом. Цена – 3900 рублей.
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Игровая клавиатура
Эта мини-клава предназначена для тех, кто привык к сложившейся годами схеме WASD. Отлично подходит для стрелялок. Также в комплекте имеется удобная подставка для смартфона и порт для мыши. Цена – 1400 рублей.
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VR-гарнитура
Классная вещь для тех, кто только знакомится с технологиями VR. Для своей цены этот гаджет очень, очень хорош. Всеядный девайс совместим и с iOS, и с Android, и с Windows. Ограничения по разрешению экрана смартфона – до 6 дюймов. Цена – 1688 рублей.
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Держатель с кулером
После особо жаркой игры смартфон зачастую неслабо нагревается. Этот геймпадоподобный держатель оснащён двумя вентиляторами, потому приятное времяпрепровождение можно растянуть подольше. Цена – всего 935 рублей.
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Ретро-контроллер
Держатель выполнен в виде джойстика 8-битной приставки. Придётся по вкусу всем настоящим олд-фагам. Цена – 2960 рублей.
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Пистолет
Помните игры для Dendy с пистолетом? Утки, тарелочки… Отличное было время. С этой вещицей вы можете вновь окунуться в те времена, когда нужно было самому наводить прицел и нажимать курок. Работает девайс от двух мизинчиковых батареек, а со смартфоном соединяется по Bluetooth.
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