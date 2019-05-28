Rolls-Royce Wraith Eagle VIII – дух победителя!

Этот собранный на заказ автомобиль представляет собой нечто большее, чем просто дорогую машину.

Это настоящее произведение искусства. Изнутри и снаружи, в каждой его части. Создание шедевра приурочено к столетию первого трансатлантического авиаперелёта.

Сто лет назад англичане Джон Алкок и Артур Браун вылетели из Сент-Джона (Ньюфаундленд) и приземлились в Клифдене (Ирландия). Достижение просто эпохальное! Особенно если учесть, что почти сразу же после вылета у них отказала радиосвязь и вышла из строя навигационная система. Пилотам практически сразу пришлось применять навыки выживания в экстремальной ситуации. Сам самолёт же (Vimers Vimy времён Первой Мировой Войны) работал на 20,3-литровых 350-сильных двигателях Rolls-Royce Eagle VIII, и ЭТА часть самолёта не подвела! По сути это единственное, что работало в самолёте без сбоев.

И вот спустя сто лет компания решили отдать дань уважения смелости пилотов. Эксклюзивный автомобиль буквально пропитан духом авиации. Чёрный кожаный салон отделан подкопчёным эвкалиптом. На передней панели мы можем увидеть стилизованное изображение земли сверху, как при полёте на самолёте.

Пололок тут выполнен в виде ночного звёздного неба с имитацией расположения светил, как тогда, в 1919-м. Только 50 таких автомобилей было выпущено в продажу. Торопитесь!