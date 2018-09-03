Дизайнеры из HD3 совместно с Йоргом Хайсек-младший (Jorg Hysek Jr.), сыном швейцарского часовщика Йорга Хайсека, разработали и воплотили в жизнь компьютерные наручные часы Hysek HD3 Slyde.

Они активируются, как iPhone, от прикосновения к циферблату. Интересно, насколько такие часы изготовлены «с нуля» или попросту перенята некоторая технология. Как и с сенсорными телефонами, можно «листать» свой гаджет пальцем. С помощью своего «чудо» — пальца можно запускать многочисленные функции в этих часах, среди которых – виртуальные часы-скелетон, секундомер и даже календарь фазы Луны.

И все это отображается на цветном LCD-дисплее с поддержкой сенсорного управления, а для надежности дисплей покрыт защитным сапфировым стеклом. А сам корпус обладает водонепроницаемыми свойствами, часы выдерживают погружение под воду на глубину до 30 метров. Как раз для русского мужчины, ведь наши как выпьют, обязательно норовят поплавать, если водоем под рукой. Питаются такие часики от встроенного аккумулятора. Его заряда хватает на неделю, если использовать часы в среднем 30 раз в день. А также можно заряжать сей девайс и через USB-интерфейс. Плеера в часах нет (эх, упущение), но можно загружать фотографии и использовать их в виде фона для циферблата. Следует ожидать, что у некоторых мужчин фоном циферблата послужат опять либо полуголые девушки, либо авто, как на телефонах.

В зависимости от модели корпус часов изготавливается из пластика, титана и даже золота. Часы Hysek угодят всем, кого интересует функционал новой «игрушки», и кого интересует статус и пафос.