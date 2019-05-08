Рассвет на других планетах от Рона Миллера

Восход Солнца на Земле считается романтичным, красивым и волнующим зрелищем.
Однако условия на других планетах отличаются разительно. Художник-фантаст Рон Миллер взялся за то, чтобы показать людей, как выглядит рассвет на других планетах нашей солнечной системы.
Итак, пойдём от Солнца и дальше. Меркурий:
Венера горяча, как всегда:
Марс, великий и ужасный:
Юпитер:
Узнали, да? Сатурн:
Уран:
Плутон (посчитаем его всё ещё планетой):
Нептун:
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