Рассвет на других планетах от Рона Миллера

Восход Солнца на Земле считается романтичным, красивым и волнующим зрелищем.

Однако условия на других планетах отличаются разительно. Художник-фантаст Рон Миллер взялся за то, чтобы показать людей, как выглядит рассвет на других планетах нашей солнечной системы.

Итак, пойдём от Солнца и дальше. Меркурий:

Венера горяча, как всегда:

Марс, великий и ужасный:

Юпитер:

Узнали, да? Сатурн:

Уран:

Плутон (посчитаем его всё ещё планетой):

Нептун: