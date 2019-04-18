Возможно ли построить телепорт?

Все мы знаем, что это технология присутствует в очень и очень многих научно-фантастических фильмах.

Но возможно ли, что когда-нибудь человечество сможет построить настоящий телепорт? Нет, скажут скептики, это фантастика. Да, скажут мечтатели, и не забудут упомянуть, что технологии, опережающие своё время всегда будут выглядеть, как магия или фантастика.

Суть телепорта – теория первая

Современной науке известно сразу несколько концепций самого явления телепортации – две заслуживают особого внимания. Первая заключается в том, что некий портал состоит из двух ворот, соединённых скоростным туннелем. Попав в такой туннель человек или предмет преодолевает огромные расстояния в пространстве (и/или времени) за небольшое время. Пока такой тип телепортов остаётся только частью фантастических миров. Есть мнение, что чёрные дыры вполне могут быть воротами, таких порталов. Также есть теория так называемых «кротовых нор» – как раз подходит под описание телепорта, быстрое перемещение в пространстве без затрат энергии. Возможно, когда-нибудь люди смогут создавать такие норы самостоятельно.

Теория вторая – транспортный луч

Это уже задевает не просто умы учёных, но и этико-моральные основы человеческого мировоззрения. Всё состоит из атомов. Значит, всё можно (ну, хорошо, когда-нибудь будет можно) разложить на атомы, скопировать, а потом восстановить, отправив весь «комплект» атомов вместе со светом куда-то вдаль. Но что потом делать с оригиналом? И что есть оригинал? И будет ли это телепортацией? Вообще больше похоже на копирование. Пока наши очкарики это делать не умеют, но когда-нибудь головастики победят, это точно. И тогда споры моралистов с прогрессивистами вспыхнут с новой силой.