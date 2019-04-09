Оумуамуа – корабль пришельцев или просто астероид?

Полуастероид-полукомета (или некомета/неастероид) Оумуамуа был открыт в октябре 2017 года.
С тех пор споры о нём не утихают ввиду его не совсем обычных свойств. В пользу того, что это искусственный объект (скажем прямо «корабль» какой-то неизвестной цивилизации) говорят некоторые неоспоримые факты.
- Траектория объекта проходит слишком близко к Солнцу. Настолько близко, что как будто объект хочет совершить гравитационный манёвр, поворот и использование гравитации нашего светла. Странно. Ранее такого астрономы не видели.
- Поверхность объекта имеет невероятно высокий коэффициент отражения света. И это необходимое свойства для прохождения в такой опасной близости от Солнца. Кстати, в инфракрасном спектре телескопа Spitzer тело не видно, значит, при прохождении рядом со звездой оно действительно не нагрелось.
- Разные стороны объекта выглядят в корне отлично друг от друга. Как будто две стороны поверхности выполнены из разных материалов, что почти невозможно при естественном происхождении небесного тела.
- Несмотря на некоторые свойства кометы, у тела нет характерного хвоста.
- Самое интересное – тело имеет ускорение, его скорость не постоянна. Да, такое вполне может быть ввиду дегазации, но в таком случае оно бы почти точно хаотично вращалось вокруг своей оси и даже меняло бы направление движения. Тут же ничего подобного нет.
- Форма объекта. Астероиды и кометы обычно более или менее округлой формы, но тут нет. Оумуамуа имеет вытянутую форму, соотношение длины к ширине – 1:10. Длина – около 400 м.
Факты, говорящие против возможного искусственного происхождения Оумуамуа:
- Никакого интереса к нам. Не стоит даже думать о том, что разумная жизнь не заметила бы нас. Это просто невозможно. Никаких сигналов не исходит. Уж не будут ли они специально молчать и тихо подбираться? Да и вообще он уже удаляется от нас. Видимо, тут ему не понравилось.
- Слишком большой возраст – сотни тысяч лет. Не такой уж железный аргумент, но всё же.
- Ускорении всё же теоретически можно объяснить дегазацией, которая в такой равномерной динамике пусть и не вполне характерна для комет, но чисто теоретически возможна.
Вывод: нельзя отрицать, что у Оумуамуа есть некоторые признаки рукотворности, но с уверенностью этого, разумеется, утверждать нельзя.
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