Оумуамуа – корабль пришельцев или просто астероид?

Полуастероид-полукомета (или некомета/неастероид) Оумуамуа был открыт в октябре 2017 года.

С тех пор споры о нём не утихают ввиду его не совсем обычных свойств. В пользу того, что это искусственный объект (скажем прямо «корабль» какой-то неизвестной цивилизации) говорят некоторые неоспоримые факты.

Траектория объекта проходит слишком близко к Солнцу. Настолько близко, что как будто объект хочет совершить гравитационный манёвр, поворот и использование гравитации нашего светла. Странно. Ранее такого астрономы не видели. Поверхность объекта имеет невероятно высокий коэффициент отражения света. И это необходимое свойства для прохождения в такой опасной близости от Солнца. Кстати, в инфракрасном спектре телескопа Spitzer тело не видно, значит, при прохождении рядом со звездой оно действительно не нагрелось. Разные стороны объекта выглядят в корне отлично друг от друга. Как будто две стороны поверхности выполнены из разных материалов, что почти невозможно при естественном происхождении небесного тела. Несмотря на некоторые свойства кометы, у тела нет характерного хвоста. Самое интересное – тело имеет ускорение, его скорость не постоянна. Да, такое вполне может быть ввиду дегазации, но в таком случае оно бы почти точно хаотично вращалось вокруг своей оси и даже меняло бы направление движения. Тут же ничего подобного нет. Форма объекта. Астероиды и кометы обычно более или менее округлой формы, но тут нет. Оумуамуа имеет вытянутую форму, соотношение длины к ширине – 1:10. Длина – около 400 м.

Факты, говорящие против возможного искусственного происхождения Оумуамуа:

Никакого интереса к нам. Не стоит даже думать о том, что разумная жизнь не заметила бы нас. Это просто невозможно. Никаких сигналов не исходит. Уж не будут ли они специально молчать и тихо подбираться? Да и вообще он уже удаляется от нас. Видимо, тут ему не понравилось. Слишком большой возраст – сотни тысяч лет. Не такой уж железный аргумент, но всё же. Ускорении всё же теоретически можно объяснить дегазацией, которая в такой равномерной динамике пусть и не вполне характерна для комет, но чисто теоретически возможна.

Вывод: нельзя отрицать, что у Оумуамуа есть некоторые признаки рукотворности, но с уверенностью этого, разумеется, утверждать нельзя.