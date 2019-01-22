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Модульный смартфон – Doogee S90

bdortmund
22 Янв, 2019 / 20 Просмотров

Китайцы не перестают удивлять. На этот раз они выпустили в продажу смартфон с комплектом модулей, которые существенно расширяют технические возможности аппарата.

Сам девайс называется Doogee S90, и помимо модулей он отличается ударопрочным и водонепроницаемый корпусом. В остальном всё на высоком уровне – 2 слота под симки, ОС Android 8.1 Oreo, 8-ядерный процессор 2 ГГц, 6-дюймовый экран с разрешением 1080 на 2246 пикселей, камеры 16 и 8 МП, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и т.п.

Всего в комплекте четыре модуля, но разработчики обещают потом отдельно выпустить ещё.

  1. Модуль ночного видения

Теперь фотографы-любители могут запечатлеть на своих снимках все красоты тёмного времени суток. У модуля продвинутая инфракрасная коррекция и инновационные линзы.

  1. Модульный аккумулятор на 5000 мАч

С этим модулем вы сможете пользоваться смартфоном ещё два дня, а общая ёмкость перевалит за десятку – 10 500 мАч.

  1. Модуль-рация walkie-talkie

Вы можете превратить свой смартфон в цифровую рацию на стандарте DMR. Частота ранжируется от 400 до 480 МГц. Радиус действия – 10 км. Поддерживается работа как на закрытых, так и на открытых частотах.

  1. Геймпад

Куда же без игрушек? Время в долгой дороге пролетит незаметно.

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