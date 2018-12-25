Подробно о самом популярном
Форма публикации

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов

— Шарль де Голль

Ford Boss 429 Mustang 1969 года от Classic Recreations

bdortmund
25 Дек, 2018 / 30 Просмотров

Этот обновлённый Мустанг от тюнинг-ателье Classic Recreations – настоящая мечта всех авто-ценителей. Он полностью выполнен из оригинальных деталей! И знаете, что? Он является официально лицензированной версией автомобиля Ford Mustang. И эта версия даже лучше оригинальной!

Внешне машина осталась той же – всё тот же «мускулистый» кузов (абсолютная копия по чертежам 60- годов) и хищный «взгляд». Но есть и новшества… В частность у него настоящей зверь под капотом! Новый 815-сильный 546-кубовый двигатель отлично взаимодействует с механической КПП (на автомате ездят только девушки) Tremec, двухдисковым сцеплением и маховиком Centerforce DYAD.

Но и на этом обновления не заканчиваются: кованные из алюминия диски (сделано в США), резина Michelin Pilot Sport, аудиосистема Kicker, сидения TMI, консоль и даже кондиционер. Венчает всё агрессивный цвет под названием «Чёрная месть».

Цена этого чуда начинается от 209К долларов.

Также читайте:

 ”Дьявол” из 90-х Lamborghini Diablo – мечта всех плохих мальчиков из 90х. У тех кто постарше висел в гараже плакат с ее изображением. Дети собирали вкладыши от жвачек ...
Автомобиль – ”солдат”... Сегодня мы расскажем тебе, как стать незаменимым союзником и лучшим другом рыболовов и охотников. Все просто: Тебе нужен Hummer H1.Сегодня мы расскаже...
Новый девайс: зонт 2050 года Технический прогресс не стоит на месте. Уже, казалось, что можно придумать, чтобы удивить поколение 21 века. Все что можно уже придумано и электроавт...
Эко-ноутбук Оказывается, есть люди, которые не только загрязняют нашу планету, а наоборот, хотят улучшить экологическую ситуацию в мире. Такими оказались корейски...
часы Hysek Дизайнеры из HD3 совместно с Йоргом Хайсек-младший (Jorg Hysek Jr.), сыном швейцарского часовщика Йорга Хайсека, разработали и воплотили в жизнь компь...