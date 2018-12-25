Ford Boss 429 Mustang 1969 года от Classic Recreations

Этот обновлённый Мустанг от тюнинг-ателье Classic Recreations – настоящая мечта всех авто-ценителей. Он полностью выполнен из оригинальных деталей! И знаете, что? Он является официально лицензированной версией автомобиля Ford Mustang. И эта версия даже лучше оригинальной!

Внешне машина осталась той же – всё тот же «мускулистый» кузов (абсолютная копия по чертежам 60- годов) и хищный «взгляд». Но есть и новшества… В частность у него настоящей зверь под капотом! Новый 815-сильный 546-кубовый двигатель отлично взаимодействует с механической КПП (на автомате ездят только девушки) Tremec, двухдисковым сцеплением и маховиком Centerforce DYAD.

Но и на этом обновления не заканчиваются: кованные из алюминия диски (сделано в США), резина Michelin Pilot Sport, аудиосистема Kicker, сидения TMI, консоль и даже кондиционер. Венчает всё агрессивный цвет под названием «Чёрная месть».

Цена этого чуда начинается от 209К долларов.