Ford Boss 429 Mustang 1969 года от Classic Recreations

Этот обновлённый Мустанг от тюнинг-ателье Classic Recreations – настоящая мечта всех авто-ценителей. Он полностью выполнен из оригинальных деталей! И знаете, что? Он является официально лицензированной версией автомобиля Ford Mustang. И эта версия даже лучше оригинальной!
Внешне машина осталась той же – всё тот же «мускулистый» кузов (абсолютная копия по чертежам 60- годов) и хищный «взгляд». Но есть и новшества… В частность у него настоящей зверь под капотом! Новый 815-сильный 546-кубовый двигатель отлично взаимодействует с механической КПП (на автомате ездят только девушки) Tremec, двухдисковым сцеплением и маховиком Centerforce DYAD.
Но и на этом обновления не заканчиваются: кованные из алюминия диски (сделано в США), резина Michelin Pilot Sport, аудиосистема Kicker, сидения TMI, консоль и даже кондиционер. Венчает всё агрессивный цвет под названием «Чёрная месть».
Цена этого чуда начинается от 209К долларов.
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