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ASUS ZenFone Max Pro (M2) поступил в продажу в России

bdortmund
13 Дек, 2018 / 67 Просмотров

Тайваньский бренд цифровой техники избрал Россию в качестве первой страны, где стартовали продажи их нового смартфона ASUS ZenFone Max Pro (M2).

Покупателям доступно две модификации – 4 гига оперативки/64 гига внутренней памяти и 4/128. Первая стоит 17 990 рублей, вторая – 19 990.

Дисплей у нового гаджета имеет разрешение 2280 на 1080 точек, диагональ 6,3 дюйма и соотношение сторон 19:9. Также все смартфоны оснащены защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, которое, как утверждают создатели, в два раза прочнее предшественников. Ещё известно, что дисплей обладает охватом цветового пространства NTSC 94%, яркостью 450 кд/кв. метр и контрастностью в 1500:1.

«Мозгом» смартфона ASUS ZenFone Max Pro (M2) является Qualcomm Snapdragon 660, однокристальная cистема, усиленная искусственным интеллектом Al Engine. Процессор тут 8-ядерный, тактовая частота – 2,2 ГГц. Также начинка может похвастаться графическим ускорителем Adreno 512 и модемом, чья скорость передачи данных достигает 450 Мбит/сек.

Аппарат рассчитан на две сим-карты (оба слота поддерживают протокол 4G) и одну карту памяти microSD, объём которой может достигать космических 2 Тбайтов. В добавок имеют вполне стандартные фишки – модуль NFC для мгновенной оплаты, порт Micro-USB, Bluetooth 5.0.

Ключевые характеристики ASUS ZenFone Max Pro (M2) были бы не полными без сведений о камерах. Тыльная камера обладает разрешением в 12+5 Мп, фронтальная – 13 Мп. Камеры способны автоматически распознавать 13 типов сцен для идеального качества снимков.

Ёмкость аккумулятор ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 500 мА·ч. В режиме ожидания этого хватит на 35-40 дней. В режиме разговора – на 45 часов.

За звук отвечает мощный динамик с несколькими магнитами и металлическим каркасом.

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