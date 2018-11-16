Немецкий автоконцерн позаботился о том, что вам было к чему стремиться – начались продажи BMW X7.

Немцы ещё с прошлого года кормили нас рисунками, эскизами и коротенькими роликами. Но вот наконец-то the X7 представили публике. То, чего боялись поклонники фирменного стиля, не произошло – задние фонари оказались не так сильно заужены, а знаменитые «ноздри» слегка уменьшили по сравнению с прототипом iPerfomance. Утверждается, что BMW теперь точно сможет побороться за симпатии состоятельных автолюбителей с Range Rover и Mercedes GLS.

Технические характеристики BMW X7

Если сравнивать с этими конкурентами, то «баварец» получается самым крупным. Если брать базовые версии, то BMW получается самым длинным – 5151 мм: у GLS – 5130, а «англичанин» и вовсе не дотягивает до 5 м – 4999 мм. Та же картина и в колёсных базах: BMW – 3105 мм, RR – 2922, Mercedes – 3075. Это влияет не только на элементарный комфорт (в машинах этого класса это имеет значение), но и на плавность хода. Колёса BMW X7 оснащены адаптивными амортизаторами и пневномодвеской. В более «навороченных» модификациях можно запросить активные стабилизаторы и адаптивный рулевой механизм. У подвески 5 режимов. Разница между двумя крайними – 80 мм.

Траснмиссия тут «автомат», восьмиступенчатая.

Базовая версия xDrive30 d оснащена хорошо знакомым по «пятёрке» 265-сильным дизельным двигателем V Для России, кстати, мощность чуть-чуть уменьшат, до 249 л.с. – чтобы меньше платить налога. Разгон до сотки – 7 секунд. Расход топлива – от 7 до 7,6 литров на сотку. Очень и очень неплохо для пятиметрового монстра с весом за 2,5 тонны. Максимальная скорость – 227 км/ч. Бак – 80 литров. Запас хода, получается, весьма хорошим – более 1000 км.

оснащена хорошо знакомым по «пятёрке» 265-сильным дизельным двигателем V Для России, кстати, мощность чуть-чуть уменьшат, до 249 л.с. – чтобы меньше платить налога. Разгон до сотки – 7 секунд. Расход топлива – от 7 до 7,6 литров на сотку. Очень и очень неплохо для пятиметрового монстра с весом за 2,5 тонны. Максимальная скорость – 227 км/ч. Бак – 80 литров. Запас хода, получается, весьма хорошим – более 1000 км. Бензиновая версия xDrive40 i обладает более внушительными показателями: объём — 3,0 л, мощность — 340 «лошадей», разгон до сотки – 6,1 секунд, максимальная скорость – 245 км/ч, расход топлива – 8,4-11,4 л на сотку, бак – 83 литра.

обладает более внушительными показателями: объём — 3,0 л, мощность — 340 «лошадей», разгон до сотки – 6,1 секунд, максимальная скорость – 245 км/ч, расход топлива – 8,4-11,4 л на сотку, бак – 83 литра. Версия xDrive50 i (тоже бензиновая) ещё мощнее – 4,4 л и 462 л.с. В России пока эту версию не планируют продавать.

(тоже бензиновая) ещё мощнее – 4,4 л и 462 л.с. В России пока эту версию не планируют продавать. Дизельная версия M50d – самая крутая. Четырёхнаддувный 3-литровый двигатель выдаёт 400 «лошадок», разгон – 5,4 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч, расход – 7,2-8,1 л. Плюс активный задний дифференциал.

Кузов BMW X7

Восприятие формируется именно по внешнему облику. Прототип отличался зауженными фарами, которые не всем понравились, и слишком крупными «ноздрями» – они тоже не всем приглянулись. Вероятно, это учли, и финальная версия X7 получилась не столь экстравагантной. В остальном кузов внешне не сильно отличается от X6 или X5.

Салон BMW X7

В салоне установлена два большущих экрана. Отличительная черта ЖК-панели приборов являются угловатые, асимметричные шкалы. Второй экран предназначен для мультимедиа. Инженеры и дизайнеры, очевидно, не стали увлекаться стилем hi-tech и дали место старой доброй функциональности. Возможно, они оставили пространство для салонного рестайлинга. Розетки теперь почти все USB-C. Стандартный разъём USB остался только один, под центральной консолью. Пассажиры на второй и третьем рядах сидений могут оценить панорамную крышу. Также к услугам пассажиров и водителя дифференцированный климат-контроль, подогрев сидений, регулировка положения спинки, шторки, персональные мониторы.

Объём багажника впечатляет – 722 литра в стандартном положении и 326 при сложенном третьем ряде сидений.

Цены на BMW X7 в России

Теперь самое интересное… цены. Сразу скажем, что пока только начали принимать заказы. Отгрузку планируются начать только в марте 2019 года. В России цены будут такими:

Базовая версия xDrive30d – от 5,83 млн рублей.

xDrive40d – от 5,99 млн рублей.

M50d – от 7,49 млн рублей.

xDrive50i – пока в России не продают.

Для сравнения Mercedes GLS стоит от 5,82 млн рублей, Range Rover – от 6,864 млн рублей. Считается, что BMW X7 сделан прежде всего для американского рынка, самого «жирного» и обширного, но производители также рассчитывают и на Россию с Китаем.