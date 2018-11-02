Что лучше: Т-72 или «Абрамс»? Давайте попробуем разобраться, не ввязываясь в бесконечным танкосрач. Итак, Т-72 и «Абрамс»: сравнение.

Т-72 «Урал»

На вооружении танковых войск России имеете три основных танка – Т-72, Т-80 и Т-90 (плюс различные модификации). Последних не такой большой процент, поэтому рассмотрим 72-е. Всего на вооружении чуть более трёх тысяч танков и ещё десять тысяч на хранении. Из трёх тысяч: 350 единиц – Т-90, 450 – Т-80 и остальное – Т-72, чуть более двух тысяч. Хотя это и не важно, ведь рассматривать мы будем «один на один».

В целом считается устаревшим даже российскими специалистами. Одной из целей модернизации танковых войск называют повышении доли в общей массе танков Т-90.

На вооружение был окончательно принят в 73-м году. Выпускался в Челябинске, на знаменитом тракторном заводе и Нижнем Тагиле, на не менее известном «Уралвагонзаводе». В настоящее время уже снят с производства. Всего выпустили около 30 тысяч танков, которые и до сих пор стоят на вооружении более чем 50 государств и государственных образований.

Вот ключевые ТТХ:

Как видим, есть и сильные стороны (запас хода, например), так и слабые – максимальная скорость всего 60 км/ч.

M1 Abrams

Он моложе своего соперника на несколько лет – серийно начал выпускаться в 1981 году. На сегодняшний день является основным танком армии США и нескольких других государств.

Поучаствовал во всех последних вооружённых конфликтах – две войны в Ираке, гражданские войны в Египте и Ливии, Афганистан.

Примечательно, что все потерянные американцами в первой иракской войне (1991) танки были подбиты не танками, а ручными гранатомётами или минами.

В той войне «Абрамсы» лицом к лицу столкнулись с стоящими на вооружении Ирака Т-72.

И всегда выходили победителями.

В настоящее время на службе находится по разным оценка от 2 до трёх тысяч единиц различных модификаций.

Т-72 и «Абрамс»: сравнение.

Прежде всего оговоримся – танк является очень и очень сложным, комплексным объектом, потому сравнение является весьма непростой задачей.

Первое, что бросается в глаза – экипаж. У Т-72 это три человека, а у «американца» — 4. Далее – запас хода. У нашего танка он чуть-чуть больше, но в целом примерно одинаково. Скорость – 55-60 против 67-70 км/ч, «Абрамс» чуть-чуть быстрее. Масса у Т-72 40-45 тонн (в зависимости от модификации и оснащения), «Абрамс» же куда тяжелее – 57-62 тонны. Это может сыграть свою роль в условиях рыхлого грунта или болотистой местности. Клиренс примерно одинаковый – 45 см против 43-48 у «Абрамса». Двигатель мощнее у M1. Причём в два раза 1500 лошадиных сил против 780-840 у Т-72.

Вооружение. Калибр пушки Т-72 – 125 мм. У «Абрамса» чуть меньше – 120 мм. Пробивная способность – вещь очень и очень спорная, дискуссионная. Но вот с превосходством американских прицелов не спорят даже патриоты русского оружия. Также американцы лучше в плане электроники – система наведения, бортовые компьютеры, девайсы для связи, радары, тепловизоры, приборы ночного видения – всё это однозначно лучше у пендосов.

Броню тоже оценить сложно. Простыми цифрами миллиметров тут не обойтись. И там, и там используется многослойная комбинированная броня из разных сортов стали и керамических плит. В целом же военные специалисты соглашаются с мнением, что в современной войне танки всё больше и больше утрачивают своё тактическое значение ввиду развития ручных противотанковых средств – управляемая ракета за 2-4 тысячи долларов с большой долей вероятности отправит в утиль танк, стоимость которого варьируется от 4 до 8 миллионов.

Но если сравнивать танки Т-72 и «Абрамс», то второй точно лучше. Логичнее было его сравнивать с Т-90, но это было некорректно ввиду того, что этих танков на вооружении России всего около 15 процентов.