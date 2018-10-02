Помимо смартфонов один из лидеров цифровой сферы очень гордится своими умными часами. На последней презентации в сентябре этого года были представлены не только смартфоны Xr и Xs/Xs Max, но и часы Apple Watch Series 4.

По сравнению с предыдущей моделью мощь процессора увеличилась вдвое за счёт нового двухъядерного процессора. На треть подросла ширина экранчика. «Запас хода» обещают очень крутой – 18 часов.

Появились, разумеется, и новые функции. Например, теперь пользователю доступна электрокардиограмма. Также разработчики позаботились о безопасности — часы могут понять, что носитель упал, и вызвать скорую.

Всего есть четыре варианта цвета – серый, серебристый, золотистый и «золотая нержавейка».

Стоимость дорогой игрушки – 463 доллара.