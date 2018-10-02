Интересный мужской журнал
Форма публикации

«О? Мария, зачавшая без греха, сделай так, чтобы я могла грешить без зачатия!»

— Ежеутренняя молитва Огюстины Броан

Apple Watch Series 4

bdortmund
2 Окт, 2018 / 16 Просмотров

Помимо смартфонов один из лидеров цифровой сферы очень гордится своими умными часами. На последней презентации в сентябре этого года были представлены не только смартфоны Xr и Xs/Xs Max, но и часы Apple Watch Series 4.

По сравнению с предыдущей моделью мощь процессора увеличилась вдвое за счёт нового двухъядерного процессора. На треть подросла ширина экранчика. «Запас хода» обещают очень крутой – 18 часов.

Появились, разумеется, и новые функции. Например, теперь пользователю доступна электрокардиограмма. Также разработчики позаботились о безопасности — часы могут понять, что носитель упал, и вызвать скорую.

Всего есть четыре варианта цвета – серый, серебристый, золотистый и «золотая нержавейка».

Стоимость дорогой игрушки – 463 доллара.

Также читайте:

 iPhone Xr: роскошь для нищебродов... Уже давно поступили в продажу флагманские смартфоны Apple Xs и Xs Max, но скоро выйдет и более бюджетный вариант, который на 40% дешевле – iPhone Xr. ...
iPhone XS и XS Max Корпорация Apple выпустила очередной флагманский смартфон, точнее две его версии - iPhone XS и XS Max. Общая концепция дизайна осталась примерно та...
Эксклюзивные золотые наушники AirPods... Наушники airpods стали прорывом. Беспроводной девайс стал хитом продаж и объектом для всевозможного тюнинга. Компания Brikk выпустила покрытую золото...
Новый iPad с поддержкой Apple Pancil и софтом для ... В Чикаго технологически гигант показал публике свою новую бюджетную модель iPad с несколькими дополнениями. iPad + Apple Pencil Диагональ не...
Новинки этой осени от Apple Лидер в области высоких технологий в последнее время анонсировал сразу несколько новинок. APPLE TV 4K Некоторое время назад кабельное телевидени...

Меню