iPhone Xr: роскошь для нищебродов

Уже давно поступили в продажу флагманские смартфоны Apple Xs и Xs Max, но скоро выйдет и более бюджетный вариант, который на 40% дешевле – iPhone Xr.

Экранчик тут 6,1-дюймовый, LCD. У флагманов, напомним, 5,8 и 6,5, OLED. Камера – тоже 12-мегапиксельная, но всего с одним модулем. В сердце устройства такой же чип, как и на флагмане – A12 Bionic. Варианты объёма памяти: 64, 128, и 256 Гб.

Цветовых вариантов тут побольше, чем у «мажоров» — чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, коралловый.

Девайс показали на общей презентации в Купертино в сентябре. В России «Экс Ар» поступят в продажу 26 октября, но с 19 октября откроется предзаказ. Цена – от 749 долларов.

Некоторые уверены, что по соотношению цены и качества он лучше флагмана.