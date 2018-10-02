Корпорация Apple выпустила очередной флагманский смартфон, точнее две его версии — iPhone XS и XS Max.

Общая концепция дизайна осталась примерно такой же, как и у прошлогоднего девайса. Смартфоны будут оснащены OLED-экранами (диагональ – 5,8 и 6,5 дюймов), чипом A12 (самый умный за всю историю мобильных устройств), 12-мегапиксельной двухмодульной камерой и двумя слотами для сим-карт. Есть три варианта объёма памяти – 64, 256 и 512 Гб.

Ещё одной «фишкой» новых устройств разработчики называют функцию «машинного обучения в реальном времени». Для этого камеры откалиброваны для более рационального использовал в сочетания с приложения дополненной реальности. В частности, на презентации показали, как смартфон может быть тренером по баскетболу. Он распознаёт кольцо, анализирует позу бросающего спортсмена и собирает подробную статистику.

Изображения с камеры (точнее с двух 12-мегапиксельных камер) обрабатывается процессоров и нейромеханизмом. После съёмки можно выбрать глубину конечного изображения.

Цветовых вариантов будет три – чёрный, серебристый и золотистый. Цена – 999 долларов на XS и 1099 на XS Max. Старт продаж в России был дан 28 сентября.

Очереди

Уже традиционно задолго до дня старта продаж у магазинов выстроились очереди российских любителей «быть в тренде».

Некоторые предприимчивые поклонники новейшей цифровой техники занимали очередь для того, чтобы перепродать место в ней. Если судить по объявлениям, то цена доходила до нескольких миллионов рублей (неужели они думали, что кто-то купит?). Но заработать на этом смогли далеко не все желающие. Сообщается о большом количестве таких, кто отстоял очередь в надежде продать место в ней, но так и не смог это сделать.

В сети гуляет даже история о том, что мужчина по имени Валерий купил место за 50 тысяч рублей, чтобы перепродать дороже, но что-то пошло не так…