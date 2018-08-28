24 часа Ле-Мана – что нужно знать

В маленьком городке на северо-западе Франции (точнее, даже в его пригороде) каждый год проходит старейшая в мире гонка на выносливость. Это событие является одним из самых эпичных в мире спорта. Ле-Ман видел всё – ужасные аварии, драматичные фото-финиши, вновь и вновь переписывающиеся рекорды, последние технические разработки. Машина-победитель гонки по праву считается не только самым быстрым суперкаром на планете, но и самым выносливым.

История «Ле-Мана» неразрывно связана с историей автоспорта, и любой поклонник гонок обязан знать её.

Трек

Начиналось всё с трассы под названием «Circuit de Sarthe». Трек представляет собой комбинацию дорог общего пользования с чисто гоночными отрезками. Длина одного круга – 13,626 км. Среди самых известных трасс это рекорд. С течением лет были произведены некоторые изменения, но в целом, трасса осталась той же.

Разные участки трассы имеют свои названия: Indianapolis (в честь американской трассы), Arnage, Porsche Curves (добавленный в 1972 году), Ford Chicanes (созданные в 1968 году для уменьшения скорости ввиду страшной аварии, случившейся в 1955-м), арочный мост Dunlop, Tertre Rouge, прямая Hunaudières (тут болиды достигают максимальной скорости и иногда обновляют рекорды), Mulsanne Corner.

Правила гонки

Все правила самой гонки условно делятся на два больших раздела – для автомобилей и для пилотов. Автомобили соревнуются в двух категориях – GT и прототипы. Эти категория подразделяются на классы — LMP1 (гоночный класс, без требований к серийный модификациям), LMP2 (минимальный вес – 930 кг, плюс обязательно должно быть место для одного пассажира), LMP3 (категория для начинающих пилотов), затем LM GTE и LMGTE AM (гоночные модификации серийных автомобилей).

В 1955 году произошла серьёзная авария, после чего организаторы основательно взялись за правила как для машин, так и для пилотов. Всех пилотов классифицируют по особой шкале, исходя из гоночного опыта – от «бронзы» до «платины». До 1960-х водители стартовали пешком, бежали к автомобилям, заводили их и начинали гонку. Потом это отменили из соображений безопасности. В разных классах разрешено определённое количество комплектов резины: 48 в LMP1, 56 в LMP2 и 60 в LMGTE Pro и LMGTE AM.

1923-1948

Началось всё почти сто лет назад. В 1923-м автомобильный клуб de l’Ouest провёл первую гонку на этом треке. Участвовали в основном французские автомобили и гонщики. Трассу назвали Circuit de la Sarthe (Круг Сарта, реки, на которой стоит Ле-Ман и близлежащие деревушки) и проходила она прямо по улицам Ле-Мана. Длина круга тогда была 17,22 км. Сама гонка проходила 26 и 27 мая. Изначально предполагалось устраивать соревнования с 3-летним циклом, но от этой идеи быстро отказались.

В ранних гонках доминировали французские команды. Позже с ними стали конкурировать итальянцы и англичане. Первыми победителями стали Андре Лагаче и Рене Леонард на 3-литровом автомобиле Chenard & Walcker. За 24 часа их машина преодолела 2092 км. Всего участвовало 66 пилотов на 33 автомобилях. До финиша добрались 63 из них.

Сегодня Ле-Ман остаётся самой старой из «живущих» гонок на выносливость. Незнающие люди часто сравнивают её с Формулой-1, но это неправильно – формат двух гонок сильно отличается. Ф-1 – это совокупность коротеньких прогулок, спринтов, а Ле-Ман – ультра-марафон. При этом это проверка не только технической выносливости автомобилей, но и вызов для человека, для пилота. Уже тогда наметилось разделение на болиды в прото-Формуле-1 и на соревнования среди серийных кузовных машин.

Гонка проводилась каждый год до 1936-го. В тот год из-за всеобщей забастовки рабочих во Франции гонку не смогли провести. В 1939 началась война, и о развлечениях, разумеется, забыли. Возобновили гонки только в 1949-м.

Кстати, гонка 1935-го года была новаторской. Среди пилотов было сразу 10 женщин. Это до сих пор остаётся рекордом. В 1930-м Маргарита Марезе и Одетта Сико на Bugatti Type 40 заняли 7 место, лучший результат для женских экипажей за всю историю.

1949-1965

После войны Ле-Ман совершил триумфальное возвращение. Количество участников возросло, как никогда ранее. Было подано более ста заявок на участие. В 1949-м первую победу одержал Ferrari, после нескольких лет побед их итальянских конкурентов из Alfa Romeo. В 1953 организовали чемпионат мира среди спорткаров (World Sportscar Championship), и Ле-Ман стал одним из самых главных и престижных этапов. Далее вектор развития привёл к тому, что крупные бренды (Ferrari, Aston Martin, Mercedes-Benz и Jaguar) стали заявлять не одну, как было ранее, а сразу несколько машин и экипажей. Ле-Ман перестал быть проверочной площадкой для измерения выносливости машин, а стал полноценным спортивным соревнованием с жесточайшей конкуренцией.

В 1955-м произошла трагедия, чёрный день в истории автоспорта. Перед стартом француз Пьер Левег выразил обеспокоенность тем, что проезд в районе боксов для пит-стопов слишком узкий. На машине Mercedes-Benz 300 SLR он пошёл на обгон Jaguar’а Майка Хоторна, но врезался в Austin-Healey Ленса Маклина. Обе машины вылетели на трибуну. Левег погиб, а вместе с ним и 83 зрителя. Mercedes-Benz после этого много лет не принимал участия в Ле-Мане. Это стало поворотным моментом в организации автогонок.

В 1963 был побит рекорд максимальной скорости – 300 км/ч. Сделать это удалось на машине Ferrari 330 LMB. Вообще Ferrari выиграл шесть гонок подряд с 1960-го по 1965-й годы. Именно с этого момента этих итальянцев стали считать одним из ведущий производителей спортивных автомобилей в мире.

Гегемония закончилась в 1966-м, когда впервые победу одержал американский автомобиль. Это был Ford. Говорят, что сам Генри Форд II был взбешён тем фактом, что в 1963-м сорвалась сделка по поглощению Ferrari. И это была его месть. Ford истратил на Ле-Ман более 10 миллионов долларов, огромные деньги по тем временам.

После 1973-го Ferrari полностью отказался от участия в Ле-Мане, чтобы бросить все силы на Формулу-1. Вернулись в суточные гонки они только два года назад.

1966-1980

Этот период называют «золотым веком автогонок». За это время Ле-Ман претерпел значительные изменения. В 1966 Ford GT40 не просто прервал гегемонию итальянского Голиафа, но и сделал это таким образом, что Ferrari вообще решил не связываться с ними – все три первых места заняли экипажи на американский авто.

Технически машины продолжали становиться всё более и более мощными. После четырёх лет побед Ford’а, пальму первенства перехватил Porsche 917. Примерно в это время решили отказаться от «пеших» стартов. Главным образом, из-за того, что в 1968-м году травму получил бельгиец Вилли Мэресс. Чтобы этого добиться Джеки Икс в знак протеста не стал бежать, а пошёл медленно, сел в машину, пристегнул ремни безопасности и выиграл гонку, стартовав последним.

В 1980 гонку выиграл Жан Рондо на машине собственного производства Rondeau M379B, доказав тем самым, что для победы не обязательно иметь поддержку большого автоконцерна.

1981-2000

В 1980-х был учреждён новый класс – «Группа C». Там акцент делался на эффективном использовании топлива. В каком смысле это было возвращением к истокам, когда гонки рассматривали как испытательный полигон для прототипов, которые могут стать серийными моделями. В этой категории доминировал Porsche – 8 из 10 гонок в 1980-х. В 1988 и 1990 титул выгрыз Jaguar. Далее вернулся Mercedes-Benz, впервые после катастрофы 1955-го года.

В 1988 инженеры команды Peugeot были одержимы не только и не столько победой в гонке, сколько рекордом скорости. Перед гонкой босс команды Джерард Уэлтер заявил, что они собираются впервые достичь отметки в 400 км/ч. И он не ошибся. Их машина с турбонаддувом установила новый рекорд – 407 км/ч. Он до сих пор остаётся не побитым. Машина, кстати, до финиша не добралась, хотя это и не важно.

В 1991-м впервые гонку сыграли японцы – Mazda. В 1992 и 1993 впервые золото досталось Peugeot.

2000 – настоящее время

В 90-е многие крупные автопроизводители перестали участвовать в 24 часах. Из гигантов остались только Audi и Cadillac. В 2000-2010 годах Audi выиграл 8 из 10 гонок. В начале 2000-х в США учредили свою гонку на выносливость, которую проводили на разных трассах и по аналогии с французским «дедушкой» тоже называли «Ле-Ман». Там тоже доминировали автомобили Audi.

В последние годы начался медленный возврат известных брендов в этот тип автогонок. Из тенденций последних лет нельзя не выделить появление электрокаров и машин с гибридными двигателями, которые взяли шесть последних титулов. В 2015, 2016, 2017 годах победу праздновал Porsche 919 Hybrid.

В 2018-м – Toyota TS050 Hybrid, первая в истории победа японского гиганта. Ранее было 19 безуспешных попыток, 47 автомобилей и только три попадания в тройку. После Mazda 91-го Toyota стала вторым японским чемпионом за всю историю. За год до этого их машина сломалась всего за несколько минут до финиша. Справедливости ради стоит отметить, что в 2018 не участвовали сильнейшие конкуренты – Porsche и Audi.