Авторы проекта «Лунный экспресс» рассчитывают, что поверхность Луны в ближайшем будущем будет колонизирована людьми и фактически превратится для землян в восьмой континент. По их словам, это даст сильнейший толчок для расширения границ возможного с технической точки зрения. На Луне планируется добывать ценные ресурсы и обустраивать научно-исследовательские базы.

Проект стартовал ещё в 2015 году. Они принадлежат к волне новых неправительственных предприятий, которые уже сейчас нарушили гегемонию сугубо государственных организаций наподобие NASA. Конечная цель – значительно сократить стоимость подобных перевозок, что и стало бы тем самым толчком, о котором они говорят. Ожидается, что это также создаст почву не только для исследователей всего мира, но и для лунного туризма. Технически они уже разработали несколько роботизированных космических аппаратов разного функционала. Стоимость очень высока, но всё равно меньше, чем сейчас – игра точно стоит свеч!